Anticipazioni UPAS la decisione (difficile) di Rosa

Nuove anticipazioni per Un Posto al Sole, Rosa messa davanti ad una scelta difficilissima: gli spoiler per le prossime puntate.

Nuove anticipazioni per Un Posto al Sole parlano di una svolta decisiva per Rosa, messa di fronte ad una decisione davvero difficile per la sua vita, ma che avra’ inevitabilmente delle conseguenze visibili. Prima di parlare delle anticipazioni per la prossima settimana, per’, un piccolo recap di cosa abbiamo visto ultimamente.

In questo ultime puntate di UPAS, mentre Ludovico ottiene i domiciliari, Ferri cerca di affrontare una volta per tutte Rosario e i suoi uomini; Marina, all’oscuro dei piani del marito e anche delle sue condizioni di salute, e’ piuttosto angosciata e odia sempre di più i Gagliotti. Mentre Gennaro continua risoluto per la sua strada, Vinicio si prepara però a sprofondare in un baratro di grande dolore.

Quali saranno gli avvenimenti delle prossime puntate? Come detto, dal 13 al 17 ottobre ci sarà grande spazio per il dramma, ma anche per l’amore e per la passione: ecco le anticipazioni riportate, la svolta per Rosa è ormai dietro l’angolo.

UPAS, la decisione di Rosa e non solo: trame al 17/10

Stando alle anticipazioni riportate da BlastingNews per le trame fino al 17 ottobre di Un Posto al Sole, ci sarà finalmente una svolta nella vita sentimentale di Rosa Picariello. Sin da prima della pausa estiva, la portinaia stava vivendo un momento di grandissima confusione, mettendo fortemente in dubbio la sua relazione con Pino.

Nei prossimi episodi, il postino proverà a riconquistare Rosa, sorprendendola con un gesto molto romantico, ma la portinaia sembra ormai aver capito che nel suo cuore c’e’ posto solamente per Damiano. Quest’ultimo, nel frattempo, continuerà a non capacitarsi della rottura con Viola e cercherà di fare un ultimo tentativo per ricucire il rapporto, ma le cose non andranno come sperato.

Sul finire della settimana, come riportato dalle anticipazioni, Rosa e Damiano finiranno per abbandonarsi alla passione e vivranno un momento di intimità; dopo tanto tempo, potrebbe essere il punto di svolta per un nuovo capitolo della loro relazione!

Per quanto riguarda gli altri personaggi, dopo quanto visto fra Guido e Claudia, Mariella decider’ di affrontare una volta per tutte la donna, che sarà molto sorpresa; Castrese finirà invece in ospedale e si ritroverà anche ad essere costretto a fare coming out, mentre Vinicio verrà divorato dai sensi di colpa e cadrà nuovamente in comportamenti autolesionisti, per un momento di grande sofferenza psicologica.