Assunzioni Leroy Merlin ad ottobre in tutta Italia: come candidarsi subito e battere la concorrenza!

Leroy Merlin cerca personale in tutta Italia. Candidarsi può aprire la porta su una nuova vita fatta da un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Chi è in cerca di un’occupazione deve conoscere le posizioni aperte di Leroy Merlin. L’azienda è una solida realtà, entrare a far parte di questo mondo significherebbe iniziare a costruire un solido futuro. I ruoli da ricoprire sono nel settore vendite, logistica e degli uffici aziendali.

Leroy Merlin selezionerà più di 170 candidati per ricoprire altrettanti ruoli nell’azienda di fai da te, bricolage, edilizia. Competenza, professionalità, serietà, intraprendenza sono alcune delle caratteristiche che Leroy Merlin ricerca nei suoi dipendenti. Offre la possibilità di crescere e di acquisire nuove competenze. Ad oggi vanta già 8.500 collaboratori che operano in 52 punti vendita in 15 Regioni italiane e in 4 poli logistici.

Questi i numeri aziendali attuali ma c’è sempre l’intenzione di aggiungere nuovi talenti all’interno di un ambiente di lavoro stimolante. Le risorse ricercate ad ottobre saranno inserite nei negozi già operativi e in quelli di prossima apertura e pure nei centri logistici e in sede. Le posizioni aperte si possono consultare accedendo alla sezione Lavora con noi sul sito lavoro.leroymerlin.it.

Offerte di lavoro Leroy Merlin di ottobre

Entrando nella pagina dedicata alle offerte di lavoro Leroy Merlin si scopre come siano 171 i posti da coprire nel mese di ottobre. La maggior parte delle posizioni aperte riguarda la ricerca dei addetti alle vendite. La risorsa lavorerà 5 giorni a settimana con turni pianificati con 4 settimane d’anticipo e riceverà benefit esclusivi come sconti e convenzioni, premi e incentivi, corsi di formazione.

La proposta si rivolge a diplomati/laureati orientati ai risultati e al miglioramento continuo. Preferibile l’esperienza in vendita o assistenza clienti. Completano il profilo l’intraprendenza, la dinamicità e l’ottimo standing. Chi si rivede in questa descrizione basterà che scelga la posizione aperta con riferimento alla sede preferita (Nova Milanese, Lissone, La Romanina, Torino Giulio Cesare, Collegno, Fiumicino…) e clicchi, poi, su “Invia candidatura”. Ci saranno delle domande a cui rispondere, il curriculum da allegare ed eventuali file aggiuntivi per rendere più completa la candidatura.

L’iter per candidarsi è lo stesso per ogni posizione aperta. Leroy Merlin cerca anche Venditori specialisti, Addetti alle casse, addetti Supply Chain, addetti alla logistica, Manager Supply Chain, referenti tecnici di cantiere, addetti alle risorse umane, scaffalisti. Cliccando sul ruolo di interesse si scopriranno i requisiti richiesti, le skill e si potrà inviare la candidatura se in linea con il proprio profilo.