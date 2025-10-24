Beautiful anticipazioni USA, la cattiveria di Sheila non ha limiti: cosa vedremo in onda nei prossimi episodi.

Le nuove puntate di Beautiful, in onda negli Stati Uniti, ci offrono la possibilità di avere degli spoiler sulle trame che verranno nella soap statunitense, aumentando l’entusiasmo di chi si segue solamente la programmazione di Canale 5 (ma è sempre curioso, comunque, di scoprire come si svolgeranno tante dinamiche).

Sheila è di nuovo protagonista assoluta in queste ultime puntate, soprattutto a causa del (presunto) omicidio di Steffy; sappiamo bene, però, che la Carter è viva e vegeta, e che sarà al centro di molte trame da qui ad almeno un anno.

Stando alle anticipazioni trapelate dagli ultimi episodi USA, mentre ha cercato di redimersi, Sheila sarà artefice di un gesto che potrebbe avere delle conseguenze importantissime: ecco cosa vedremo in onda, gli spoiler sui prossimi episodi della soap statunitense.

Beautiful, anticipazioni USA: le mosse di Sheila dagli spoiler

Stando a quanto riportato da ComingSoon, nelle prossime puntate vedremo Deacon arrabbiatissimo con Sheila per avergli nascosto la verità su sua nipote Luna. Ferito da quanto successo, Deacon ha chiesto aiuto a Taylor, ma tra i due si è creata un’alchimia che sembra andare ben oltre il semplice rapporto fra psicologa e paziente.

Che tra Deacon e Taylor nasca un amore? La relazione potrebbe mettere in serio allarme Sheila, che sappiamo essere sposata con Deacon; la Carter seguirà lo Sharp fino allo studio di Taylor, e dopo un abbraccio tra i due deciderà di intervenire in maniera importante.

Assicuratasi che Deacon fosse tornato a casa, Sheila deciderà di affrontare la dottoressa, avvertendola di non avere nessuna intenzione di perdere suo marito: la Carter è sulla via della redenzione e, recentemente, ha compiuto tante buone azioni anche verso la famiglia Forrester, ma è davvero pronta a tutta per difendere il suo matrimonio con Deacon.

Sheila si è resa conto della minaccia che Taylor rappresenta per la sua vita sentimentale, ma allo stesso modo può essere un’alleata preziosa; farà quindi di tutto per scovare il punto debole della dottoressa e sfruttarlo a suo favore, per raggiungere gli scopi che si è prefissata. Fra Deacon e Taylor, soprattutto dopo la crisi dello Sharp con Sheila, nascerà davvero qualcosa? Non ci resta che attendere le prossime puntate (e le relative anticipazioni) per scoprirlo.