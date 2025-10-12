Bollette sempre care? Se non fai questo prima dell’autunno non risolverai il problema

Le bollette aumentano mese dopo mese? Questo trucco risolverà il problema prima dell’arrivo della stagione fredda.

Con l’arrivo della stagione più fredda, ritrovarsi a sperimentare la preoccupazione di bollette sempre più care rappresenta una situazione comune a molte famiglie. Complice un caro vita sempre più gravoso, affrontare l’arrivo di una bolletta troppo cara può rivelarsi difficile e spesso insormontabile.

L’aumento dei costi energetici degli ultimi anni, difatti, ha inciso gravemente sui costi dei servizi di utenza elettrica e del gas. Quest’ultimi hanno raggiunto costi sulla materia prima direttamente ricollegabili alla forte instabilità geopolitica mondiale, la quale ha compromesso anche l’importazione di gas naturale in Italia.

Come ogni anno, tuttavia, l’arrivo dell’autunno segna inevitabilmente un aumento della domanda di energia elettrica e di gas in tutto il Paese, con una conseguente crescita dei costi in bolletta. Questo piccolo elemento all’interno delle case, tuttavia, potrebbe ridurre notevolmente i costi in bolletta mese dopo mese.

Caro bollette: fai questo per ridurre subito i costi

Sono molteplici gli elementi in casa i quali, se utilizzati correttamente, possono avere un impatto minore sui costi in bolletta alla fine del mese. Tra questi, il termosifone rappresenta uno dei dispositivi più utilizzati durante la stagione a cavallo tra l’autunno e l’inverno, momento in cui le temperature esterne si abbassano. Per riscaldare l’ambiente domestico, difatti, accendere il termosifone per diverse ore al giorno risulta essere necessario.

Se non utilizzato nel modo giusto in tutte le sue componenti, tuttavia, il termosifone può inficiare negativamente sulle cifre in bolletta. In particolare, è fondamentale controllare nel dettaglio la valvola del termosifone e la sua posizione prima di approcciarsi al periodo autunnale. Durante i mesi estivi, difatti, è consigliabile aprire la valvola al massimo delle sue possibilità, lasciando il cursore sul numero 5. Dopo aver aperto completamente la valvola, è necessario lasciarla in questa posizione per tutto il periodo autunnale.

Grazie a questo piccolo accorgimento, difatti, sarà possibile evitare non solo guasti inutili prima del periodo invernale, ma anche un utilizzo più efficiente del termosifone nei mesi più freddi della stagione. Aprire la valvola al massimo, difatti, aiuterà a sbloccarla preventivamente, assicurando l’uscita dell’aria e prevenendo il blocco della valvola termostatica in estate. In questo modo, durante i mesi invernali, i termosifoni saranno più efficienti e gli sprechi dimezzati.