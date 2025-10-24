Che botta per Stefano De Martino! Intanto, servita la vendetta di Belén Rodriguez

La sfortuna ha colpito Stefano De Martino, sarà ‘colpa’ di Belén Rodriguez? Non potrebbe andare peggio.

In questi ultimi mesi, a cominciare da fine estate, per Stefano De Martino è stato tragico. Forse esagerato o estremizzato, tuttavia la sequenza di eventi non si è rivelata propizia. Sia sul piano sentimentale che professionale, una dura salita, ancora in corso.

La rivalità con Gerry Scotti divenuta snervante, fin dai primi istanti. Il confronto è all’ordine del giorno e i risultati oscillano – talvolta il divario tra i due conduttori si accorcia, in altri momenti si allunga, solo a favore di Canale 5. Perciò l’instabilità regna sovrana, come fare per ritrovare l’equilibrio perduto?

Problematica anche la sfera privata, violata da terzi, dopo la divulgazione dei video intimi coinvolgenti Stefano e la fidanzata Caroline. In qualche modo si inserirebbe persino l’ex moglie Belén Rodriguez. La sua vendetta servita fredda, come se gli stesse presentando il conto, a seguito di indicibili sofferenze.

Stefano De Martino, una fine drammatica

Il conduttore e la showgirl di nuovo insieme? Non è come sembra. Certo, potrebbero ritrovarsi e tale eventualità non gli farebbe piacere. Entrambi in Rai (forse) – la splendida argentina è la favorita per co-condurre Sanremo Giovani – dunque, il rischio di incrociarsi nei corridoi è piuttosto alto.

Ma non è questa la ragione. Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono detti addio, così pare. Ma, si proceda con ordine. Lui, amico di famiglia, durante quest’estate è scattata la scintilla. Innamoratissimi, una passione travolgente, fino a qualche settimana fa con l’avvento dei video intimi diffusi sul web.

Un episodio che ha destabilizzato l’emotività della coppia, oltre a stravolgerne l’equilibrio. Inoltre, si aggiungano le recenti indiscrezioni legate ai presunti ritorni di fiamma per l’amato conduttore, da Belén a Gilda Ambrosio. Nessuna certezza in merito, ma voci che creano ugualmente una frattura.

I primi segnali di crisi, quantomeno pubblici, nascono da quella lite all’interno di un ristorante romano, come ben testimoniato dal settimanale Oggi. Il sito Dagospia aveva già anticipato la rottura legata alla divulgazione di quei video peccaminosi, sebbene Vanity Fair insista sulla presenza ingombrante dell’ex Gilda.

Ad ogni modo, non ci sarebbe più alcuna traccia di Caroline Tronelli. Anzi, secondo Vanity Fair, la storia d’amore giunta proprio al capolinea – Stefano avrebbe archiviato il capitolo, concentrandosi sul lavoro e il figlio Santiago. Belén? C’entra poco, tuttavia impressionante come giri il karma di fronte a tali dinamiche.

Prima i presunti tradimenti, la depressione e la lontananza dalla tv. Oggi la rinascita a discapito dell’ex marito, quest’ultimo invece in declino. Come se fosse una piccola rivincita. Ma, non è ancora detto. Magari, Stefano e Caroline desiderano mantenere un basso profilo, senza dover dare prova del loro amore costantemente.