COCCOLARE E PRENDERSI CURA DI UN CANE PER AFFRONTARE LA MALATTIA: ECCO IL PROGETTO DELLA COOPERATIVA LUNENUOVE, VINCITORE DEL BANDO REGIONALE SULLA PET THERAPY. PICCININI (M5S): “ORA UNA LEGGE REGIONALE” 

Combattere gli stati d’ansia e il senso di isolamento dovuti alla prolungata permanenza in ospedale grazie all’aiuto di “dottori” speciali a quattro zampe. Combattere gli stati d’ansia e il senso di isolamento dovuti alla prolungata permanenza in ospedale grazie all’aiuto di “dottori” speciali a quattro zampe.

È questo il principale obiettivo del progetto “Insieme agli animali Respiria-MO” della cooperativa LUNEnuove di Campogalliano (MO) presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, all’interno del più ampio programma di “Umanizzazione delle cure”.

Il progetto ha partecipato, arrivando primo in graduatoria, al bando regionale per finanziare gli interventi assistiti con animali in Emilia-Romagna. Un’opportunità fortemente voluta dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che è riuscita a far stanziare per la prima volta dalla Regione 300mila euro che andranno a supportare i progetti e le esperienze di “Pet Therapy”.

La Cooperativa sociale LUNEnuove è stata fondata nel 2002 per promuovere il benessere e la consapevolezza, focalizzandosi sulle interazioni tra individui e sulla complessità delle relazioni umane. Dal 2005 collabora con scuole, servizi socio-educativi e aziende per affrontare tematiche come la disparità, la violenza di genere, l’inclusione e la valorizzazione delle diversità.

“Insieme agli Animali Respiria-MO” è destinato a pazienti affetti da Sclerosi Sistemica, una malattia complessa che colpisce polmoni, cuore e articolazioni, con un focus su 80 partecipanti: 40 che hanno già completato la fase iniziale del progetto e 40 nuovi pazienti, tutti afferenti alla SSc Unit e al Day Hospital della UOC Reumatologia dell’AOU di Modena. Verranno affiancati da un’équipe multidisciplinare composta da specialisti in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), istruttori di Mindfulness, reumatologi, terapisti occupazionali e fisioterapisti che entreranno in relazione coi cani da Pet Therapy della coop LUNEnuove. Il lavoro congiunto di questi professionisti permetterà di influire sia sul piano fisico, monitorando i parametri clinici, sia su quello emotivo e spirituale, contribuendo a un significativo miglioramento della qualità della vita dei pazienti.

“Il contatto con gli animali, grazie alla loro naturale capacità di entrare in empatia e creare relazioni autentiche, facilita nei pazienti l’accesso a una dimensione di consapevolezza interiore, permettendo loro di esplorare le proprie risorse emotive e spirituali – dichiara Luca Lolli, presidente della coop LUNEnuove – Questa sinergia tra umanità e natura consente di affrontare lo stress e le difficoltà emotive con maggiore serenità e profondità.

Ringraziamo la Regione Emilia-Romagna e la consigliera regionale Silvia Piccinini per il loro prezioso sostegno e la loro sensibilità nei confronti di un approccio innovativo e umano alle cure sanitarie – conclude Daniela Grenzi, vicepresidente e responsabile scientifica dell’equipe – La fiducia delle istituzioni ci spinge a continuare con ancora maggiore impegno a promuovere la nostra visione della salute e del benessere che includa non solo l’aspetto fisico, ma anche quello emotivo e spirituale.”

“Questo progetto, insieme agli altri che hanno partecipato al bando, dimostra l’assoluta importanza della Pet Therapy come strumento per una presa in carico integrata dei bisogni di cura e assistenza delle persone più fragili – spiega Silvia Piccinini – Auspico che questa prima edizione del bando regionale, da me fortemente voluto, sia da stimolo per la diffusione degli Interventi Assistiti con Animali sul nostro territorio. Abbiamo aperto una nuova strada, rendendo questi interventi più accessibili, ma adesso l’obiettivo deve essere quello di arrivare al più presto all’approvazione di una legge regionale che finanzi in maniera organica tutte quelle realtà che operano nella nostra regione e che portano avanti con grande impegno questo tipo di interventi” conclude Silvia Piccinini.