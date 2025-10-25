Coinbase lo ha certificato, le criptovalute voleranno: ecco quando conviene investire

Ci sarà un grande rialzo per le criptovalute nelle prossime settimane, ma il mercato resterà “prudente” per tutti questi motivi. Ecco l’analisi degli esperti statunitensi.

Coinbase, fondata a San Francisco negli Usa nel 2012, è una delle più grandi piattaforme per lo scambio di criptovalute presenti sul web. Dal 2021 è quotata in Borsa al Nasdaq ed è un player di riferimento per la custodia, la vendita o l’acquisto di criptovalute.

La sua divisione di analisi e ricerca è denominata Coinbase Institutional ed è dedicata ad investitori come banche e fondi. Ogni tre mesi diffonde rapporti sullo stato del settore cripto, stilati attraverso l’analisi del comportamento di chi investe, dei trend, dei tassi d’interesse e della liquidità globale. Per il quarto trimestre del 2025, ovvero quello in corso, Coinbase ha pubblicato il dossier intitolato Charting crypto: navigating uncertainty.

Al documento ha collaborato anche la società di analisi Glassnode, che analizza il movimento delle cripto sulle blockchain. In sostanza, la previsione è positiva nonostante il grande clima di incertezza che sta regnando. Secondo Coinbase sia Bitcoin sia Ehereum continueranno ad avere basi solide anche grazie ad una domanda istituzionale crescente e agli sviluppi delle norme che stanno man mano intervenendo per regolare e consolidare il mercato delle criptovalute.

Le cripto e l’incidente di ottobre: cos’è accaduto

In generale, insomma, date le condizioni macroeconomiche che parlano di possibili tagli dei tassi della Federal reserve americana, ci potrebbero essere nuovi rialzi. L’incertezza è invece dovuta ad un evento avvenuto il 10 ottobre scorso, quando si è verificato un calo improvviso del valore delle cripto.

Il mercato ha tremato a causa del meccanismo dell’auto-deleveraging. Investimenti di somme maggiori di quelle realmente possedute hanno portato le piattaforme a liquidare e chiudere subito dopo il calo dei prezzi.

Sono così state evitate perdite maggiori anche se subito dopo i prezzi si sono stabilizzati. L’incidente ha comunque provocato un clima di incertezza che dura tuttora. Gli analisti hanno effettuato un sondaggio su oltre 120 investitori istituzionali e privati. Il 67% dei primi è certo di un grosso rialzo di Bitcoin nei prossimi mesi. Il 62% dei privati condivide la visione degli investitori istituzionali, ma il 38% di questi punta il dito contro il contesto complicato a causa di guerre commerciali, tassi ed inflazione.

L’asset più promettente rimane quello di Bitcoin, che Coinbase e Glassnode considerano oro digitale. Miglioramenti tecnici portano ad un outlook positivo anche di Ethereum. Il mercato delle criptovalute in questo momento, secondo le previsioni degli esperti, è stabile ma prudente. Ai possibili rialzi delle prossime settimane fanno da contraltare le tensioni geopolitiche ed un rallentamento dell’economia.

