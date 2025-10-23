Due App che ti salvano dalle truffe: ti svelano di chi è il numero sconosciuto che ti sta chiamando

Due App che non puoi non avere: possono salvarti da tantissime truffe. Ti dicono, in pochi secondi, a chi appartiene il numero sconosciuto che ti sta chiamando.

Ogni giorno riceviamo decine di chiamate da numeri che non conosciamo. Molti di noi non rispondono mentre altri sono costretti a farlo per ragioni di lavoro: potrebbe essere il numero di un cliente che non abbiamo memorizzato. Oppure potrebbe essere qualcuno che ci deve parlare dalla scuola di nostro figlio.

Insomma evitare tutte queste chiamate è praticamente impossibile. In molti casi, dall’altro capo del filo, una voce registrata ci propone investimenti improbabili piuttosto che l’acquisto di un depuratore per l’acqua. Va da sé che, in queste situazioni, si riaggancia e basta. Altre volte, invece, si tratta di telefonate mute: rispondiamo ma nessuno parla. E allora sorge il dubbio: ma chi ci avrà chiamato per poi restare in silenzio?

Stesso quesito che ci poniamo quando non riusciamo a rispondere e vediamo un numero sconosciuto: varrà la pena richiamare o sarà solo un tentativo di venderci qualcosa o, peggio, di truffarci? Per fortuna possiamo toglierci facilmente questo dubbio grazie a due App davvero geniali che, in pochi secondi, ci svelano a chi appartiene il numero sconosciuto che ci ha chiamato.

Numero sconosciuto? Queste App ti dicono subito a chi appartiene

Quante volte, nell’arco di una sola giornata, riceviamo chiamate da numeri che non abbiamo memorizzato in rubrica? Tante, tantissime. Ora finalmente ci sono due App che ci svelano, in pochi secondi, a chi appartengono tutti questi numeri.

Di questi tempi molti di noi hanno persino l’ansia a rispondere quando vedono un numero sconosciuto. Infatti, grazie a modernissime tecnologie che sfruttano l’Intelligenza Artificiale, possono persino registrare la nostra voce e poi usarla a loro piacimento. Dunque capita spesso di non rispondere e poi restare con il dubbio: ma chi ci avrà chiamato?

Oggi il dubbio possiamo togliercelo in fretta grazie all’App Truecaller, disponibile per Android e iOS. Quest’App – che definirei geniale – si basa su un database condiviso da tutti gli utenti che l’hanno scaricata e, quindi, consente di visualizzare il nome di chi sta chiamando anche se non è memorizzato nella nostra rubrica. Nel database condiviso vengono raccolti numeri spam o ritenuti potenzialmente pericolosi e, quindi, quest’App ci può salvare anche da qualche truffa.

Ma non solo: utilissimo anche il sito “Chi sta chiamando?”. Meno agevole di un’App ma pensato proprio per chi non vuole scaricare ulteriori applicazioni sul suo telefono. Il sito funziona in modo semplicissimo: basta accedere – gratuitamente e senza bisogno di registrarsi – inserire il numero che ci ha chiamato e ci verrà detto subito se tale numero è già stato segnalato da altri utenti e se, quindi, è un numero sospetto.