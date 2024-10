EMISSIONI ODORIGENE SOLIGNANO NUOVO, PICCININI (M5S): “ORA BISOGNA PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI”

“E’ il momento di passare dalle parole ai fatti. I cittadini dei comuni di Castelnuovo Rangone e Castelvetro di Modena hanno il diritto di vedere risolto l’annoso problema delle emissioni odorigene”. E’ quanto dichiara la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, dopo l’ennesimo tavolo che si è svolto nei giorni scorsi tra le Amministrazioni comunali e le imprese ceramiche del territorio per fare il punto su prevenzione e contenimento delle emissioni di alcune aziende ceramiche che si trovano nella zona industriale di Solignano Nuovo. Da oltre un decennio si studia questo fenomeno e dopo i tavoli che già sono stati organizzati, nelle prossime settimane è convocato, in data 28 ottobre, un nuovo incontro tra i soggetti coinvolti per trovare una soluzione. “Nonostante le rassicurazioni che abbiamo avuto nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno dopo la presentazione di una interrogazione sul tema e un confronto in Question-time – prosegue Piccinini – e le dichiarazioni ottimistiche dopo gli ultimi incontri, riteniamo che non sia più sufficiente convocare tavoli su tavoli. Servono misure immediate per sanare la situazione. In alcuni comuni che soffrivano analoghi problemi sono state adottate soluzioni tecnologiche che potrebbero essere implementate anche in questo caso, come filtri ad hoc in grado di attenuare la portata del disagio per chi vive nelle zone limitrofe. E’ il momento di passare dalle parole ai fatti, ai cittadini deve essere garantito il diritto alla salute”, conclude la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle.