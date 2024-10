ENERGICA, MARTEDI’ SCADE LA SOLIDARIETA’. PICCININI E BONORA (M5S): “NECESSARIO FARE IN FRETTA PER DARE UNA RISPOSTA AI LAVORATORI”

“E’ necessario fare in fretta per salvaguardare i 45 dipendenti di Energica Motor Company di Soliera”. Così la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini e il Coordinatore Provinciale Massimo Bonora, cittadino Solierese e candidato alle prossime elezioni regionali del 17/18 Novembre, sulla crisi dell’azienda modenese che progetta e produce moto elettriche. Martedì prossimo scade il contratto di solidarietà e urge un intervento per tutelare i lavoratori. A cominciare dal tavolo in Regione: “E’ una situazione che va risolta quanto prima – proseguono Piccinini e Bonora – perché in gioco c’è il futuro di tante famiglie che hanno bisogno di risposte concrete a una vicenda che va avanti da mesi”. La situazione è tanto più grave dopo il fallimento delle trattative con alcuni soggetti imprenditoriali potenzialmente interessati e dopo la comunicazione da parte della proprietà di accedere alla liquidazione giudiziale: “Bisogna trovare una soluzione quanto prima, se possibile, coinvolgendo anche il governo”, concludono la capogruppo in Regione del Movimento 5 Stelle Piccinini e il Coordinatore Provinciale Bonora.