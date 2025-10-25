Gerry Scotti colto alla sprovvista: colpo basso da parte del suo più caro amico

Un tradimento per Gerry Scotti, proprio da parte di chi si fidava: non potrà mai perdonarlo.

Ogni sera, brilla sempre di più. Ormai è il ‘re’ davanti al quale inchinarsi. Gerry Scotti è in continua ascesa, a riconferma delle sue indiscusse abilità da padrone di casa. La Ruota della Fortuna ormai vola alto, lasciando indietro Stefano De Martino che arranca.

Una stella del firmamento, non conosce limiti tantomeno rivali. Accompagnato dalla sua splendida compagna d’avventure, Samira Lui, la fascia dell’access prime time di Canale 5 si è accesa di una nuova luce – dal mese di luglio. Ma qualcosa di avverso si muove contro il conduttore.

Il colpo di grazia proviene dalla sua stretta cerchia di amicizie. Ora diverrà ancora più difficile. Gerry Scotti sente tremare la terra sotto i piedi, precipitare in un pozzo senza fondo, non risalendo più in superficie. Raffigurazioni catastrofiche, in grado di trasmettere il sentimento predominante del povero presentatore.

Il crollo di Gerry Scotti: non avrebbe dovuto

Una coppia indissolubile, anzi, la coppia del momento. Gerry e Samira funzionano insieme, al timone del game-show. Ma, adesso, è qualcun altro a girare la ruota, tentando la fortuna e il conseguente colpaccio. La guerra è guerra, fino a un certo punto. In verità, si torna a casa.

Ebbene, Samira Lui potrebbe (ri)traslocare su Rai1. Tuttavia, si racconti fin dal principio. La giovane valletta vanta un inizio di carriera proprio in Rai, da L’Eredità a Tale e Quale Show. Dopodiché è passata a Mediaset, in qualità di concorrente per il Grande Fratello e, attualmente, la dea della famosa Ruota.

Un duo inscindibile, la showgirl friulana e Scotti conquistano milioni di telespettatori. Dunque, rimanendo da solo alla conduzione, sarebbe lo stesso? La preoccupazione è reale, intanto Carlo Conti – amico del popolare dirimpettaio – sta lavorando affinché Samira lo segua a Sanremo – secondo Santo Pirrotta su Vanity Fair.

Difatti, così si riporta: “Samira Lui è la donna del momento. Si sussurra che il lungimirante Carlo Conti punti al colpo grosso, averla accanto sul palco del Festival di Sanremo 2026“. Complice il successo nell’access prime time di Canale 5 e, oltretutto, alla amichevole conoscenza che la lega a Conti medesimo.

Un periodo d’oro per la 27enne che potrebbe raggiungere l’apice molto presto. Tuttavia, essendo dipendente di Pier Silvio Berlusconi, Mediaset dovrà siglare una liberatoria che consenta a Samira di trasferirsi temporaneamente su Rai1 – qualora fosse ufficialmente confermata la sua presenza al Teatro Ariston.

Un altro chiaro segnale per indebolire il nemico, quantomeno suscitare una forte crisi. Carlo Conti vuole preparare un ulteriore Festival, fondato sul valore dell’amicizia, come l’anno scorso – difatti, aprì la 75° edizione con due grandi storici amici, Antonella Clerici e Gerry Scotti. Ora è giunto il momento della dolce Lui.