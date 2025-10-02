Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne: spunta il retroscena, cosa fanno oggi

Il retroscena su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, eccoli dopo Uomini e Donne: cosa fanno (ognuno per conto suo).

La storia fra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara è naufragata a pochi mesi dalla scelta del tronista: la coppia, lontana dallo studio di Uomini e Donne, pare non essersi trovata e alla fine la decisione, per i due, è stata quella di salutarsi. Nessuna polemica, però, né tanto meno frecciatine agli ex: sui social, i due, hanno annunciato la rottura mostrando molto rispetto e affetto per l’ex partner.

Nel suo lungo messaggio, l’ex tronista ha chiesto rispetto, ricordando come l’essere personaggi esposti pubblicamente non giustifica giudizi estremi e cattiverie; Cristina, invece, ha anche sottolineato che ha provato a mettere tutta sé stessa nel rapporto, ma in molti momenti si è sentita la sola.

A conti fatti, a prescindere dalle motivazioni della rottura (che rimangono tra i due, ma che non sembrano comunque legati a tradimenti e simili) le strade di Gianmarco e Cristina si sono separati. Cosa fanno ora, lontani dagli studi televisivi?

Uomini e Donne, cosa fanno Gianmarco e Cristina oggi: il commento

A distanza di qualche giorno dall’annuncio ufficiale della rottura della coppia, l’esperto di gossip e tv Alessandro Rosica è tornato a parlare dei due, ribadendo la sua idea per cui entrambi, sia Gianmarco che Cristina, abbiano sfruttato Uomini e Donne solamente per acquisire popolarità, e che di fatto non hanno mai avuto intenzione di portare avanti seriamente il rapporto.

“La colpa è vostra. Hanno avuto quello che volevano” ha spiegato Rosica, sottolineando come Gianmarco ora faccia parecchie ospitate nelle serate e che invece Cristina sia tornata a far parte di un circolo “lussuoso” fra i calciatori. “Hanno preso in giro tutti, ma io non mi sono mai bevuto le vostre falsità” il messaggio di Rosica in una storia Instagram postata il 30 settembre sul suo profilo (riportato anche da BlastingNews). Uno dei due, secondo Lorenzo Pugnaloni, potrebbe aver detto “no” ad un faccia a faccia a Uomini e Donne.

Nel frattempo, ha annunciato la fine della sua storia con Ciro Solimeno anche un’altra ex tronista dello scorso anno, Martina De Ioannon; dopo le voci di una crisi, arriva quindi la conferma ufficiale da parte della modella. “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile” ha scritto all’inizio di un lungo messaggio sui social, dove parla di una storia fatta di tantissime emozioni che rimarranno per sempre.