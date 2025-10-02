Grande Fratello, è amore fuori dalla Casa: spuntano gli “altarini” su due concorrenti

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, emerge l’indiscrezione che fa discutere: rivelata la storia d’amore tra due noti concorrenti.

Per i fan del Grande Fratello l’attesa è terminata. Il reality show più famoso di Mediaset è tornato sul piccolo schermo con una nuova edizione destinata a rimanere nella storia. Si tratta infatti di una svolta epocale nel celebre programma, che quest’anno festeggia il suo venticinquesimo compleanno.

Per l’occasione ha aperto le porte ad una nuova conduttrice da subito acclamata, la spumeggiante Simona Ventura. Allo stesso tempo però, non ha chiuso con il passato, al quale continua a puntare un occhio. Un ritorno alle origini di cui si è tanto parlato e che effettivamente è già stato messo in atto.

Sono tutti personaggi “Nip” quelli che hanno attraversato la “solenne porta rossa”. É bastato poco per infiammare il gossip, secondo il quale due dei concorrenti potrebbero aver avuto un flirt durante il casting. Una notizia prontamente smentita in diretta nel corso della prima puntata, ma di amore al GF non si finisce mai di parlare.

Gli appassionati della trasmissione hanno avuto modo di rivivere con un documentario Mediaset le emozioni 25 anni fa, quando nell’anno 2000 andò in onda la prima edizione. Tra i retroscena emersi, è stata rivelata la love story di due famosi ex volti.

“Eravamo innamorati”, dopo anni la verità: parla l’ex gieffina

Il Grande Fratello ha 25 anni di storie da raccontare e, tra queste, l’amore è stato più volte protagonista. Continua ad essere anche oggi uno dei temi portanti della trasmissione, con coppie nate e finite sotto l’occhio dei riflettori. Anche nella primissima edizione però, furono diverse le liason che si crearono.

Se quella più nota fu la storia di Cristina Plevani e Pietro Taricone, travolti dalla passione nella Casa più spiata d’Italia, meno conosciuto era il legame nato tra due altri inquilini. Si parla di Marina La Rosa e Lorenzo Battistello, che durante la convivenza scoprirono un feeling speciale.

La verità sul loro rapporto sentimentale è venuta fuori in occasione del documentario dedicato alla prima edizione del GF, durante il quale la stessa Marina si è lasciata andare alla tenera confessione. “Noi non avevamo mai fatto capire che c’eravamo anche innamorati”, hanno detto gli ex gieffini, che all’epoca usavano diversi stratagemmi per comunicare.

I due usavano i palmi delle mani per scriversi con le dita messaggi passionali come: “Ti voglio baciare”. La Rosa ha ricordato anche la tristezza vissuta nel giorno in cui Lorenzo fu eliminato dal gioco. “Credo che sia stato uno dei giorni più brutti della mia vita”, ha rivelato.

Al contrario di quanto è accaduto spesso al Grande Fratello, i due ci hanno tenuto a tenere segreta questa “relazione clandestina” basata sulla privacy. “Si doveva aspettare per rispetto dei fidanzati che avevamo”, ha aggiunto. Gli ex protagonisti del GF infatti, erano rispettivamente impegnati e hanno tentato di viversi questa storia una volta usciti dalla Casa. Il “vortice mediatico” che li ha travolti dopo l’esperienza però, ha portato le loro strade a dividersi.