Grande Fratello, inizio in salita per Simona Ventura: allarme rosso per due concorrenti

Inizio non facile per Simona Ventura al Grande Fratello, scatta l’allarme per ben due concorrenti del reality show.

Il Grande Fratello 2025 è iniziato ottenendo buonissimi ascolti, tanto che in molti già parlano di “rinascita” per Simona Ventura e sono incuriositi nel vedere il proseguo del reality show; nonostante questo, per la conduttrice non mancano di certo i problemi.

Tra nuovi ingressi e nomination, è andata in onda su Canale 5 anche la seconda puntata; il rilancio del format pare stia convincendo il pubblico, ma ci sono diversi concorrenti che già cominciano a far discutere sul web e, tra l’altro, sono arrivate già le prime minacce di addio.

Dopo Matteo Azzali, pare proprio che anche un altro concorrente stia meditando di abbandonare il programma, per una situazione che allarma sia gli autori del GF che la stessa Simona Ventura: che succede al reality show?

Grande Fratello 2025, inizio in salita: i concorrenti minacciano di andare via

Stando ad un nuovo scoop riportato dall’esperta di gossip e tv Deianira Marzano, pare che un altro concorrente stia meditando di lasciare la casa del Grande Fratello, a pochi giorni dall’ingresso. “Grande Fratello: un altro concorrente ha detto di voler andare via, e stanno cercando di convincerlo in segreto. Qui finirà peggio dell’Isola” ha scritto in una storia Instagram la Marzano.

Pare quindi che, gli autori, stiano correndo ai ripari per evitare una “fuga” massiccia di concorrenti dal reality show, un evento che di certo non sarebbe ben visto dal pubblico. La menzione da parte della Marzano de L’Isola dei Famosi non è casuale: la scorsa edizione, il programma condotto da Veronica Gentili è stata falcidiata dagli addi e il Grande Fratello rischia di finire in una strada simile, con conseguenze che potrebbero essere catastrofiche.

Al momento, comunque, la situazione pare sia stabile (anche lo stesso Matteo Azzali, per il momento, non ha deciso di abbandonare il gioco) ma di sicuro dovrà essere trovata una quadra coi concorrenti per dare stabilità ad un programma che, almeno per il momento, sembrava essere partito col piede giusto.

Simona Ventura, aiutata dalla produzione, riuscirà a portare avanti questa nuova “edizione zero” del GF, ridando lustro al reality show? Cresce la curiosità e già nei prossimi giorni i concorrenti andranno osservati da molto vicino per capire l’evolversi della situazione.