Grande Fratello, Simona Ventura pronta a dare battaglia: “Non mi sono calmata”

Simona Ventura, alle soglie della nuova edizione del Grande Fratello, ha rilasciato delle dichiarazioni capaci di sorprendere tutti. Ha rivelato di non essersi calmata affatto.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Per la stagione televisiva 2025/2026, Mediaset ha deciso di apportare dei cambiamenti. L’obiettivo è quello di far tornare in voga un programma che, negli ultimi anni, non è riuscito a soddisfare le aspettative. Questa volta, verrà diviso in Nip e Vip.

Del secondo si occuperà sempre Alfonso Signorini, mentre il primo è stato affidato nelle talentuose mani di Simona Ventura. La celebre conduttrice si è detta entusiasta. Di recente, ha rilasciato un’intervista dove ha dato voce alle sue sensazioni. Senza peli sulla lingua, ha ammesso di non essersi affatto calmata. Al contrario, è più agguerrita che mai.

Simona Ventura vuota il sacco sul ‘Grande Fratello’: è così che lo gestirà

Sono passati tantissimi anni da quando Simona Ventura era alla guida de ‘L’Isola dei Famosi’. I fan del programma, tuttavia, non sono mai riusciti a dimenticarla. Hanno sempre sperato in un suo ritorno e, finalmente, Mediaset le ha offerto l’occasione perfetta. A partire da lunedì 29 settembre, sarà alla guida del ‘Grande Fratello’. Si occuperà della versione Nip, caratterizzata dalla presenza di perfetti sconosciuti.

Simona Ventura sembra essere più felice che mai. In una recente intervista per il settimanale Chi, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate. Senza alcun tentennamento, ha rivelato di sentirsi tranquilla, ma questo non la renderà di certo meno determinata. Desidera essere se stessa e dare il massimo.

È evidente che non abbia perso il suo carattere forte: “Non mi sono calmata e, se mi girano, mi girano. Però non sono mai stata scalmanata, diciamo che sono una che non ha un copione…”. È fiera anche del cast scelto per questa avventura. Ritiene che i concorrenti abbiano molto da raccontare e che possano davvero animare il reality show: “Per questo abbiamo formato un cast di persone che non vengono dai social…Il mondo è cambiato, ma abbiamo concorrenti che hanno grande personalità e storie da raccontare, hanno cose da dire…“.

La curiosità è davvero tanta. Gli spettatori sperano che la rete riesca a riportare il ‘Grande Fratello’ agli antichi splendori. Gli ascolti degli ultimi due anni sono stati decisamente deludenti. Anche le modalità di voto utilizzate hanno contribuito a rovinare l’effetto sorpresa e a mettere in dubbio la trasparenza delle nomination.