Il Paradiso delle Signore 10, Rosa passa la sera con lui: spoiler 8/10

Il Paradiso delle Signore 10, svolta per Rosa: la giornalista passa la serata con lui, le anticipazioni per la puntata dell’ 8/10.

Nuove svolte in chiave amorosa per Il Paradiso delle Signore 10, che a un mese dal ritorno in onda su Rai 1 ha già fatto capire agli spettatori che, da qui alla prossima estate, i colpi di scena saranno sempre dietro l’angolo. Al momento, sotto i riflettori c’è il matrimonio di Adelaide e Marcello, “minacciato” da diversi fattori.

Se, da una parte, Umberto non ha smesso di sperare di poter riconquistare la sua ex, dall’altra a rovinare tutto potrebbero essere i segreti del Barbieri, sempre pericolosamente più vicino (di nuovo) a Rosa. L’ex venere si troverà sempre coinvolta nelle trame dei prossimi giorni, tanto che non mancheranno le sorprese su di lei.

Il viaggio insieme a Marcello verso l’Osservatorio Astronomico di Trieste, per l’intervista a Margherita Hack, lascerà delle conseguenze; cosa succederà da qui alla puntata dell’8 ottobre? Rosa si avvicinerà al Barbieri, ma…

Il Paradiso delle Signore 10, Rosa e la serata con lui: le anticipazioni

Dopo l’intervista a Margherita Hack, durante la quale Rosa ha avuto un nuovo momento di avvicinamento con Marcello, Tancredi Di Sant’Erasmo riuscirà a convincere l’astrofisica a visitare il Paradiso delle Signore. Per ringraziarli di quanto fatto nei suoi confronti, la Hack inviterà sia Tancredi che Rosa a cena: i tre passeranno una bellissima giornata insieme e tra la Camilli e il di Sant’Erasmo potrebbe anche succedere qualcosa…

Tutto questo, mentre Marcello continua a mantenere il segreto su quanto successo con Rosa: il Barbieri non ha raccontato nulla alla sua futura sposa, ma le ha proposto di andare a vivere insieme. La contessa annuncia così alla famiglia il suo trasferimento in un attico in centro a Milano, lasciando sia Umberto che Odile spiazzati. La figlia di Adelaide proverà un forte disagio per la decisione di sua madre e non sembrerà intenzionata ad accettare l’idea che possa trasferirsi.

Intanto, Irene continuerà a provare interesse verso Johnny, nonostante si finga infastidita dalla sua presenza davanti alle sue amiche; il cugino di Delia non le è per nulla indifferente. Salvatore, invece, si troverà davanti ad un imprevisto, che si tramuta però in una grande occasione per Ciro Puglisi di acquistare le quote del Gran Caffè Amato e diventare proprietario della caffetteria in cui lavora. Per farlo, però, ha bisogno di soldi…