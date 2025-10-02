Il Paradiso delle Signore 10, spoiler ottobre: svolta per Adelaide

Il Paradiso delle Signore 10, gli spoiler per la seconda settimana di ottobre: Adelaide ad una svolta improvvisa, ma Odile…

Le prossime settimane proporranno tanti nuovi eventi nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, portando ad una nuova evoluzione anche diverse dinamiche amorose.

Recentemente, in onda, stiamo vedendo un’Adelaide di nuovo concentrata sui preparativi del suo matrimonio (dopo lo scandalo dell’articolo di Anselmo Conaro) e sulla sfida per gli abiti delle sue testimoni, mentre Marcello è sempre più vicino a Rosa. Tra l’altro, Umberto scopre che i due andranno insieme all’Osservatorio Astronomico di Trieste per l’intervista a Margherita Hack e ciò avrà delle conseguenze.

Il viaggio di Marcello e Rosa potrebbe cambiare davvero tutto, con Umberto che osserverà da vicino cosa succederà tra i due per trarne dei vantaggi: cosa succederà nelle trame dal 6 al 10 ottobre? Ecco le anticipazioni, a quanto pare Adelaide...

Il Paradiso delle Signore 10, la svolta per Adelaide e Marcello

Durante il viaggio a Triste, Marcello e Rosa avranno un nuovo avvicinamento e l’investigatore privato ingaggiato da Umberto scatterà delle foto compromettenti. Di ritorno a Milano, Rosa passa una bella giornata con Tancredi e Margherita Hack, mentre Marcello continua a tacere con Adelaide circa quanto successo con Rosa.

Tra i due, però, avviene comunque una svolta: il Barbieri propone alla Contessa di andare a vivere insieme in un elegante attico nel centro di Milano. Adelaide, spiazzata dalla proposta ma molto contenta, accetterà di trasferirsi da Villa Guarnieri e lo comunicherà alla sua famiglia.

Umberto e Odile rimarranno sorpresi di questa decisione; inutile dire che Umberto cercherà in tutti i modi di dimostrare ad Adelaide il rapporto fra Marcello e Rosa, mentre Odile proverà un forte disagio all’idea di non abitare più con sua madre. Le prove avute da Umberto sul viaggio a Trieste potrebbero cambiare tutto, ma proprio mentre si appresta a mostrarle ad Adelaide, improvvisamente si rende conto che le fotografie sono sparite…

Quanto agli altri personaggi, Johnny stravolgerà la vita di Irene, nonostante lei si finga infastidita dalla presenza del cugino di Delia; Salvatore si trova invece davanti ad un grande imprevisto, che gli faranno pensare anche a vendere le quote del Gran Caffè Amato: l’opportunità è per Ciro Puglisi, che potrebbe diventare il proprietario della caffetteria, ma ha comunque bisogno dei soldi necessari per portare a termine