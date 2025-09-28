Il Paradiso delle Signore 10 spoiler: una donna colta da un malore, ma non è Adelaide

Si prevedono momenti drammatici e grandi tensioni nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni rivelano che qualcuno avrà problemi di salute.

Poche settimane di programmazione sono bastate ai telespettatori per entrare nuovamente nelle vicende che ruotano attorno a Il Paradiso delle Signore. La soap in onda su Rai 1 il pomeriggio dal lunedì al venerdì continuerà, con la sua decima stagione, a regalare nuovi e interessanti colpi di scena.

Protagonista è ancora una volta Adelaide, che nella serie precedente ha tenuto con il fiato sospeso a causa dei suoi problemi di salute. Delle patologie cardiache hanno fatto rischiare grosso alla contessa, che dopo un grave malore è stata operata e salvata da Enrico Brancaccio.

Un periodo di tensione che è stato accantonato grazie all’intervento, dopo il quale la Di Sant’Erasmo è tornata in piena forma ed ha fatto grandi progetti con Marcello. I due sono intenti a preparare le nozze, ma secondo quanto rivelato dalle anticipazioni, nelle puntate dal 22 al 26 settembre un ostacolo si presenterà sul loro cammino.

Qualcuno tenterà di infangare la contessa con un articolo denigratorio pubblicato sul giornale. Un’amara sorpresa che spingerà Adelaide a cercare il responsabile, mentre il suo principale sospettato sarà Umberto. La salute di un altro personaggio nel frattempo, tornerà a generare apprensione. Questa volta un malore lascerà senza fiato.

Problemi di salute e tensioni: cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore 10

Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore le problematiche fisiche non riguarderanno Adelaide, impegnata a risolvere i suoi intrighi sentimentali. Gli spoiler sulla settimana dal 22 al 26 settembre hanno annunciato che un’altra donna centrale nella trama farà preoccupare.

Si tratta di Marina Valli, che nella scorsa stagione si era avvicinata a Portelli dopo che Odile lo aveva rifiutato. La diva dei musicarelli avrà un malore e sarà condotta in clinica. Qui la sua situazione apparirà piuttosto critica, tanto da angosciare Enrico.

Anche in questo caso, il medico suggerirà di intervenire al più presto con un’operazione. L’affascinante donna potrà contare sul supporto del suo Matteo, che nel frattempo farà i conti con dubbi e incertezze. Non è più convinto infatti, di essere davvero coinvolto, poiché il suo pensiero continua ad essere rivolto a Odile.

Tra i due la tensione amorosa è stata sempre forte, ma Portelli aveva deciso di mettersi da parte quando l’ex fidanzato di Odile, Guido, aveva fatto ritorno. Un ulteriore focus nella trama sarà riservato ancora alla contessa Adelaide, ormai sempre più convinta che Guarnieri possa essere l’artefice dell’articolo.

Non sa però, che al contrario Umberto sta cercando di proteggerla. Il padre di Odile non soltanto tenterà di fermare l’uscita del pezzo che diffama l’onore della di Sant’Erasmo, ma farà di più. Si rivolgerà a Rosa, che ad inizio stagione è rientrata a Milano, affinché possa mettere a punto un articolo in cui il ruolo di Marcello Barbieri venga ripristinato.