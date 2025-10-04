Il Paradiso delle Signore, un nuovo arrivo sconvolge la Venere: anticipazioni al 10 ottobre

Una ventata di novità arriverà a smuovere le dinamiche de Il Paradiso delle Signore 10: la new entry maschile colpirà particolarmente una delle protagoniste.

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore apre un nuovo interessante capitolo nelle sue trame con le prime puntate di ottobre. La soap italiana è tornata nel vivo portando sotto ai riflettori le vicende dei suoi personaggi principali, tra cui Adelaide e Marcello.

E sarà proprio da loro che ripartirà la settimana di programmazione dal 6 al 10 ottobre. Dopo il riavvicinamento con Rosa avvenuto in viaggio, Barbieri scamperà il pericolo delle foto compromettenti grazie a Tancredi. Questo eviterà che finiscano nelle mani della contessa.

Nel frattempo i due si prepareranno ad un grande passo: visiteranno un attico nel centro di Milano con l’intenzione di convivere, lasciando Villa Guarnieri. A quel punto a Rosa non resterà che affidarsi a Tancredi, che le offrirà il suo aiuto per recuperare l’intervista persa con Margherita Hack.

Arriverà poi il momento di un addio. Esasperato dall’invadenza dei suoceri, Salvatore è riuscito finalmente a convincere Elvira: i due daranno comunicazione della volontà di abbandonare Milano per trasferirsi in Liguria. Per qualcuno che va, come sempre, c’è qualcuno che viene. Nell’episodio che andrà in onda il 7 ottobre, una new entry giungerà al Paradiso portando grande scompiglio.

Arriva la new entry al Paradiso: chi è e su chi farà colpo

L’interesse dei telespettatori si mantiene alto nelle soap grazie ad un giusto mix di addii e nuovi ingressi. Era stato preannunciato l’arrivo di alcuni nuovi personaggi, tra cui il magazziniere Fulvio Rinaldi interpretato da Simone Montedoro, che il pubblico ha già avuto modo di conoscere.

Un’altra new entry però, è attesa nella settimana dal 6 al 10 ottobre, come hanno rivelato le anticipazioni. Nell’episodio di mercoledì, in particolare, arriverà al Paradiso Johnny, il cugino di Delia. L’attore Mirko Lorusso presta il volto ad un musicista hippie che suona la chitarra e che non lascerà indifferenti gli altri protagonisti.

Il giovane si farà vedere nel corso di una manifestazione pacifista, durante la quale si confronterà con il poliziotto Mimmo. Proprio a lui rivelerà la sua identità, per poi entrare ufficialmente in scena portando con sé una ventata d’entusiasmo.

Qualcuno storcerà il naso. Pare infatti, che Irene non gradirà questa nuova presenza, capace di turbarla profondamente. E se si trattasse di qualcosa di diverso dalla pura antipatia? I tre si ritroveranno a convivere su richiesta di Johnny, che è in cerca di ospitalità. In principio non mancheranno dunque, scontri e discussioni, che potrebbero condurre ad una svolta inaspettata.

Intanto i riflettori continueranno ad essere puntati su Villa Guarnieri. Odile, dopo aver saputo della decisione di Adelaide di andare a convivere con Marcello, si sfogherà con Rosa. La giornalista ovviamente resterà molto scossa dalla scoperta, considerando che poco prima aveva finalmente ammesso a se stessa l’interesse che prova nei confronti di Barbieri.