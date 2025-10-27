Il premio della prima edizione del Premio ‘Fatti per la Verità’ a Jimmy Lai

La prima edizione del Premio ‘Fatti per la Verità’ consegnato a Hong Kong a Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily.

Si è svolta nelle ultime ore la prima edizione del premio “Fatti per la verità”, istituito da La Nuova Bussola Quotidiana; il riconoscimento è stato creato per offrire un apprezzamento pubblico a quelle personalità che, nel mondo, difendono la libertà e la verità con coraggio e coerenza, anche mettendo a repentaglio la propria vita.

Jimmy Lai, la cui tragica storia è purtroppo nota a tutti: imprenditore ed editore di Hong Kong, con la conversione al cristianesimo ha fondato l'Apple Daily, ma è rimasto vittima delle operazioni di repressione della stampa. Come riporta LaPresse, per questa prima edizione il giornalista premiato è stato

Incarcerato ormai da 5 anni, a ritirare il premio è stato suo figlio, Sebastien Lai, che a livello internazionale si batte per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa di suo padre, diventato un simbolo della repressione della libertà di stampa. Il riconoscimento è stato consegnato lo scorso sabato durante la Giornata della Bussola, svoltasi a Monza-Brianza presso la Cascina La Ludovica Oreno di Vimercate.l

Il premio “Fatti per la Verità” a Jimmy Lai: le parole del figlio e degli organizzatori

In occasione dell’evento, come riportato da LaPresse, è intervenuto il figlio di Jimmy Lai, Sebastien Lai, che ha ancora una volta sottolineato la lotta di suo padre per la libertà di stampa. “Mio padre ha lottato per la libertà di stampa, la gente si fidava perché Apple Daily diceva la verità ed è ancora adesso un esempio per chi fa questo lavoro” ha spiegato infatti Sebastien, ritirando il premio in rappresentanza di suo padre.

Come ricordato dagli organizzatori, il Premio “Fatti per la Verità” è stato istituito proprio per sensibilizzare sulla tematica della libertà di stampa, sottolineando come “il silenzio, quando la verità è in catene, diventa complicità”. Nel motivare l’assegnazione del premio, il direttore de La Bussola Quotidiana, Riccardo Cascioli, ha sottolineato quanto Jimmy Lai sia un esempio virtuoso della difesa della libertà di stampa.

“Nessuno più di Jimmy Lai incarna il motto ‘Fatti per la verità’ perché ha combattuto per la libertà a Hong Kong, e lui, convertito al cattolicesimo, ha portato avanti la battaglia per la verità tanto da accettare la prigione coscientemente” ha infatti spiegato il direttore, sempre come riportato dall’articolo di LaPresse.