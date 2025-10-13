Instagram rivoluziona l’esperienza dell’utente, al via l’esperimento: cosa apparirà nel feed

Un grande cambiamento è già in fase di sperimentazione su Instagram e si prepara a stupire gli utenti: come muterà il feed.

La vita quotidiana è stata rivoluzionata dall’uso dei social, che sono entrati a far parte delle abitudini più radicate in diversi ambiti. Non si può pensare alle foto senza associare Instagram. La sua introduzione è stata un fenomeno globale, che ha insegnato agli utenti a condividere i propri scatti per comunicare.

Momenti di vita privata e familiare, passioni e hobby, ricordi di viaggio e perfino frasi sono protagonisti di post che raggiungono in breve tempo il mondo intero. Tutto passa attraverso le immagini, che oggi si trasmettono in larga parte anche sotto forma di video.

I Reel sono i brevi video verticali lanciati dal social network che scorrono nell’apposita sezione. Contenuti che vengono modulati sulla base di algoritmi e interessi, proponendo ciò che è più affine all’esperienza di chi usa Instagram. Guardarli, fino ad ora, è stata una scelta volontaria grazie all’apposita icona che conduce alla pagina dedicata.

Ebbene, Instagram sta sperimentando una modalità completamente nuova di fruizione che potrebbe sorprendere e rivoluzionarne l’uso. Il social d’altra parte, è in piena fase di aggiornamento e punta ad arricchirsi di novità. Dopo la condivisione della posizione, arriva una funzione che stravolge il feed.

Una nuova scheda per i Reel: come cambierà la schermata iniziale