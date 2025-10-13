Instagram rivoluziona l’esperienza dell’utente, al via l’esperimento: cosa apparirà nel feed

Un grande cambiamento è già in fase di sperimentazione su Instagram e si prepara a stupire gli utenti: come muterà il feed.
La vita quotidiana è stata rivoluzionata dall’uso dei social, che sono entrati a far parte delle abitudini più radicate in diversi ambiti. Non si può pensare alle foto senza associare Instagram. La sua introduzione è stata un fenomeno globale, che ha insegnato agli utenti a condividere i propri scatti per comunicare.
Momenti di vita privata e familiare, passioni e hobby, ricordi di viaggio e perfino frasi sono protagonisti di post che raggiungono in breve tempo il mondo intero. Tutto passa attraverso le immagini, che oggi si trasmettono in larga parte anche sotto forma di video.
I Reel sono i brevi video verticali lanciati dal social network che scorrono nell’apposita sezione. Contenuti che vengono modulati sulla base di algoritmi e interessi, proponendo ciò che è più affine all’esperienza di chi usa Instagram. Guardarli, fino ad ora, è stata una scelta volontaria grazie all’apposita icona che conduce alla pagina dedicata.
Ebbene, Instagram sta sperimentando una modalità completamente nuova di fruizione che potrebbe sorprendere e rivoluzionarne l’uso. Il social d’altra parte, è in piena fase di aggiornamento e punta ad arricchirsi di novità. Dopo la condivisione della posizione, arriva una funzione che stravolge il feed.
Una nuova scheda per i Reel: come cambierà la schermata iniziale
Negli ultimi giorni Instagram ha introdotto la funzione mappa che consente di vedere la posizione in tempo reale dei propri contatti e di mostrare la propria. La localizzazione è stata di certo un punto di rottura con il passato, ma probabilmente non sarà l’unico cambiamento epocale a cui gli utenti si troveranno ad assistere.
Si parla in questo caso della decisione di sperimentare una nuova frontiera del feed, ossia una schermata iniziale molto diversa da quella a cui tutti sono attualmente abituati. A confermarlo è stato lo stesso Adam Mosseri, che ha deciso di testare in India la possibilità di trasformare la scheda dei Reel nella pagina predefinita di apertura dell’app.
Ma cosa significa questo in pratica? Aprire Instagram e scorrere tra le pubblicazioni dei profili seguiti potrebbe diventare solo un ricordo. Piuttosto, ci si ritroverà catapultati direttamente di fronte ai Reel che appariranno nella prima sezione insieme ai Messaggi diretti.
Il motivo di questa scelta, ha spiegato il CEO, è legato al potere trainante che questi due elementi hanno esercitato in questi anni sul social network. Qualche elemento della tradizione dovrebbe comunque restare. In un video in cui viene presentato l’aggiornamento, è possibile rintracciare la presenza dell’iconica barra delle storie orizzontale posizionata in alto, che rimarrebbe invariata.
Lo scorrimento dal basso verso l’alto invece, farebbe immergere immediatamente nella sezione dei Reel, che prenderanno tutto lo schermo diventando protagonisti dell’esperienza visiva. Come sarà integrata a questo punto, la visione delle classiche foto? Questo ancora non è stato specificato, ma in molti potrebbero sentirne la mancanza.