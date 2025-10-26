La classifica mondiale delle città in cui si mangia meglio: solo due italiane tra le prime dieci

Nella classifica dei luoghi in cui si mangia meglio in assoluto nel mondo sul podio c’è una città italiana.

“Solo una?” si chiederanno tantissime persone venendo a conoscenza che una sola città italiana è sul podio della classifica redatta in seguito alle recensioni lasciate su Tripadvisor. La nostra penisola è top dal punto di vista gastronomico, non c’è regione senza succulente prelibatezze eppure i numeri parlano chiaro.

L’Italia avrà tanti difetti ma ha un pregio incontestabile, si mangia bene ovunque, da Nord a Sud, isole incluse. I piatti tradizionali attirano turisti da tutto il mondo, le tipicità culinarie sono prelibatezze indiscusse che non possono essere toccate perché altrimenti noi italiani ci arrabbiamo. Abbiamo inventato ricette diventate icone e utilizziamo materie prime di qualità che rendono ogni piatto speciale.

Ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, pub e bistrot, in Italia si trova di tutto e – a parte rare eccezioni – mangiare male è impossibile. La pasta solo noi sappiamo cucinarla a dovere, la pizza è di casa nella nostra bella penisola così come i golosissimi dolci concludono il pasto rallegrando gli animi. Se si dovesse chiedere ad ogni italiano la classifica delle 10 città in cui si mangia meglio al mondo probabilmente poche liste conterrebbero città oltre i confini nazionali. Eppure dalle recensioni di Tripadvisor i risultati estrapolati sono diversi.

Le dieci città al mondo in cui si mangia meglio

L’indagine di Tripadvisor si è basata sui giudizi dei viaggiatori di tutto il mondo per estrapolare la città con la migliore cucina al mondo 2025. Una sola italiana sul podio, una sola altra città della nostra penisola tra le prime dieci. Una classifica che indispettisce noi italiani perché ci saremmo aspettati altri risultati.

Analizzando recensioni, commenti, punteggi, Tripadvisor ha designato come primatista Roma. La Capitale è sul gradino più alto del podio mondiale. Le specialità della cucina romana sono apprezzate dai turisti di tutto il pianeta e questa notizia non ci meraviglia affatto. Il resto della classifica, invece, può lasciare amareggiati. Secondo posto per Londra, città multietnica con tanti ristoranti stellati e street food di qualità. In terza posizione troviamo Marrakesh famosa per una cucina speziata.

Seguono Parigi e Napoli, la seconda città italiana presente nella top ten che continua con Barcellona, Lima, New Orleans, Buenos Aires e Atene. Tra le mete più amate dal punto di vista culinario anche la Giamaica, Chiang Mai, Mumbai, Città del Messico. Il mondo è bello perché è vario anche di sapori che i turisti apprezzano ma ci saremmo aspettati qualche città italiana in più nelle posizioni alte della classifica, inutile negarlo.