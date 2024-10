LA COMPAGNIA DI ASINI E CAVALLI PER SUPERARE LE DIFFICOLTÀ: ECCO IL PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “I’M POSSIBLE” RIVOLTO AGLI ADOLESCENTI PIÙ FRAGILI E VINCITORE DEL BANDO REGIONALE SULLA PET THERAPY. PICCININI (M5S): “ORA UNA LEGGE REGIONALE”

Prendersi cura di asini e cavalli per entrare in contatto con sé stessi e con gli altri, imparando a regolare le proprie emozioni , a sviluppare l’empatia e a rafforzare la propria personalità e la partecipazione per maturare una maggiore autonomia . Prendersi cura diper entrare in contatto con sé stessi e con gli altri, imparando a regolare le proprie, a sviluppare l’empatia e a rafforzare la propria personalità e la partecipazione per maturare una maggiore

Sono gli obiettivi del progetto “Come allo specchio: giovani e animali che si riflettono” dell’associazione “I’M Possible” di Cognento (MO) che si è aggiudicata il bando regionale per finanziare gli interventi assistiti con animali in Emilia-Romagna, arrivando terza in graduatoria. Un’opportunità fortemente voluta dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini , che è riuscita a far stanziare per la prima volta dalla Regione 300mila euro che andranno a supportare i progetti e le esperienze di “Pet Therapy” sul nostro territorio.

L’associazione “I’M Possible” in collaborazione con le realtà territoriali impegnate nel sociale, si è fatta sostenitrice della progettazione di un centro multifunzionale che, attraverso percorsi sportivi, ludico-ricreativi e agonistici consegue finalità educative, riabilitative e di integrazione.

I’M Possible, seguendo un modello inclusivo, nasce con l’intenzione di dare l’opportunità di vivere esperienze di incontro, dialogo e scoperta profonda mettendo in relazione tra loro uomo, animale e natura.

Il progetto “Come allo specchio: giovani e animali che si riflettono” ha partecipato al bando regionale, ricevendo un contributo di 10.392 euro, e si rivolge ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni che presentano condizioni di ritiro sociale, disturbi emozionali, del comportamento, del pensiero e dell’affettività.

Gli Interventi Assistiti con Animali vengono erogati mediante attività programmate nella sede dell’associazione , in collaborazione con l’Azienda agricola Sociale Villa Forni, con il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare composta da diverse figure professionali – sanitarie ed educative – e operatori che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando in stretta collaborazione.

“L’elemento fondante di ogni nostro intervento è il principio di relazione. In questo percorso, l’animale non è soltanto una presenza, ma il vero attore principale, una figura di riferimento costante e un “ponte” che, attraverso empatia e condivisione, riesce ad aprire spazi e occasioni di miglioramento a livello emotivo, psicologico e fisico – dichiara Clemente Forni, responsabile del benessere animale per I’M Possible – Lavoriamo costantemente per garantire agli animali il massimo rispetto della loro integrità comportamentale e della loro condizione psicofisica poiché solo quando questi ultimi si trovano in uno stato di sereno equilibrio e liberi di esprimersi nella loro naturalezza possono realmente agire come catalizzatori di benessere per le persone. I nostri interventi assistiti con animali puntano quindi a creare un circolo virtuoso, dove la cura e il rispetto per gli animali si traducono in un potenziamento del benessere umano, generando un impatto positivo e duraturo per tutti i partecipanti.”

“Ringraziamo la consigliera Piccinini e la Regione Emilia-Romagna per consentirci, in modo concreto, di promuovere la nostra visione di Interventi Assistiti, dove uomo e animale si affiancano vicendevolmente – aggiunge Francesca Raisi, vice presidente di I’M Possible e coadiutore del cavallo e dell’asino – Solo attraverso il sostegno delle istituzioni è possibile per noi, piccola realtà, raggiungere in maniera capillare tutto il territorio e, di questo, saremo sempre grati.”