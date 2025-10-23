La forza di una donna, spoiler turchi: il ritorno dell’ex porta nuovi drammi?

La forza di una donna, le anticipazioni turche parlano del ritorno di un ex: guai in vista per questo personaggio?

Le dinamiche amorose portano sempre danni ne La forza di una donna, e d’altronde è il motore principale che ha dato vita alle trame della serie: non è un caso che il rapporto fra Sarp e Bahar sia al centro di tutto, e continuerà ad esserlo ancora a lungo con conseguenze piuttosto importanti.

Nelle ultime puntate della soap turca, Bahar ha scoperto della nuova famiglia di Sarp: ha visto coi suoi occhi Piril e i figli che il marito che credeva morto ha avuto con lei. Grandissimo dolore per Bahar, che sta cercando comunque di mettersi il passato alle spalle; dall’altro lato, anche la relazione fra Sarp e Piril è inevitabilmente in crisi, per una sofferenza reciproca.

Tanti colpi di scena ci attendono nelle prossime settimane (un evento drammatico cambierà di nuovo tutto quanto), con diverse novità a livello di dinamiche per tanti personaggi: cosa succederà? Ceyda finisce improvvisamente sotto i riflettori…

La forza di una donna, spoiler dalla Turchia: torna l’ex fidanzato di Ceyda

Stando alle anticipazioni turche de La forza di una donna, riprese da ComingSoon, presto vedremo Ceyda trovare un nuovo lavoro grazie al suo ex fidanzato, Emre. Abbiamo già visto l’uomo quando, per cercare Bahar (sua nuova dipendente in caffetteria, poi sparita improvvisamente a causa dell’intervento di Sarp e della minaccia di Nezir) si è imbattuto proprio in Ceyda.

Il momento, per lei, è veramente difficile: dopo la morte di Yeliz sta cercando un nuovo impiego e la situazione è veramente disperata. Vedendola così sofferente, Arif contatta Emre e gli chiede di aiutare Ceyda; l’uomo acconsente ed offre alla sua ex un lavoro come lavapiatti in caffetteria. Decide poi di assumere anche Hatice come cameriera, colpito dalla personalità della donna.

Una grande occasione per entrambe per dare finalmente una svolta alla loro vita, ma i guai sembrano essere dietro l’angolo: Ceyda ha nascosto ad Emre di avere un figlio e la collaborazione tra i due potrebbe portare scintille, sul posto di lavoro e anche nella vita privata. Cosa succederà quando Emre scoprirà di essere il padre di Arda e come gestirà la cantante questa nuova presenza nella sua vita? Presto scopriremo come si evolveranno le trame de La forza di una donna anche in Italia.