La notte nel cuore, trame 5 ottobre: la rivelazione sul figlio illegittimo

La notte nel cuore, le anticipazioni per il nuovo appuntamento del 5 ottobre: la rivelazione sul figlio illegittimo.

Continuano gli appuntamenti in prima serata con La notte nel cuore, mentre tante altre serie tv turche vengono trasmesse su Canale 5 nel pomeriggio; le vicende dei due gemelli Nuh e Melek hanno ancora molto da dire al pubblico, soprattutto dopo quanto visto nello scorso appuntamento domenicale.

Nell’ultimo appuntamento, oltre al grande spavento provato per Sevilay e Melek abbiamo assistito alla decisione a sorpresa di Samet circa il divorzio con Sumru (nominata da Tahsin responsabile del negozio), mentre Cihan ha scoperto che il padre biologico di Sevilay è morto; intanto, la lettera di Cihan ha smosso qualcosa nel suo rapporto con Melek.

Questa e altre trame verranno approfondite anche nell’appuntamento di domenica 5 ottobre: cosa succederà ne La notte nel cuore? La rivelazione sul figlio illegittimo arriva proprio in un momento di grande disperazione…

La notte nel cuore, anticipazioni prossime puntate: la verità su Bunyamin, anticipazioni 5/10

Stando alle anticipazioni riportate da BlastingNews per il prossimo appuntamento con La notte nel cuore, scopriremo la verità su Bunyamin. Tutto inizierà quando Samet si troverà in gravi condizioni di salute: ha urgente bisogno di un trapianto di rene e tutta la famiglia Sansalan si mobilita per salvarlo. Il colpo di scena arriva quando Nihayet rivela a tutti che in realtà Bunyamin, tuttofare della famiglia, è il figlio illegittimo di Samet.

L’annuncio avverà durante la festa di compleanno di Samet, quando ci saranno non soltanto Sumru, Tahsin, Nuh, Melek, ma anche tutto il personale di servizio. Questa rivelazione, ovviamente, cambia tutta la situazione. Tahsin, nel frattempo, continuerà a trattare Nuh e Melek come fossero suoi figli: per far riprendere la sua professione a Melek, decide anche di acquistare una clinica di fisioterapia.

Nuh è sempre più innamorato di Sevilay e ha intenzione di ufficializzare la relazione con tanto di anello: la sorella gli suggerirà di consegnare alla compagna il vecchio anello di Sakine. Come reagirà Sevilay al gesto di Nuh? Amori, colpi di scena, intrighi e dramma: nel nuovo appuntamento con La notte nel cuore, come al solito, non mancheranno tutti gli elementi che hanno reso la serie turca così popolare anche in Italia. Domenica 28 settembre, non a caso, la serie ha raccolto 2.413.000 spettatori, totalizzando il 17,6% di share.