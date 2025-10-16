La Promessa, trame 20-26 ottobre: cresce un mistero, Cruz cerca di (spoiler)

La Promessa, le anticipazioni delle trame dal 20 al 26 ottobre: il mistero diventa sempre più grande mentre Cruz è determinata a farlo.

In vista dell’inizio di una nuova settimana, arrivano le nuove anticipazioni de La Promessa, telenovela spagnola in onda come sempre su Rete 4 tutti i giorni, a partire dalle 19:45. Chi non riuscisse a vedere gli episodi in diretta, poi, puoi sempre recuperarli in streaming su Mediaset Infinity.

Nelle ultime puntate, abbiamo saputo della disastrosa situazione economica dei De Lujan, sull’orlo di una crisi senza precedenti; Lorenzo si è reso disponibile ad un presto, ma la sua affidabilità è stata messa in dubbio. Jana sospetta di Cruz e il ritorno di Martina, con tanto di fidanzato e promesso sposo, porta il caos.

Cosa succederà nelle puntate della prossima settimana? Ecco le anticipazioni per la settimana che va da lunedì 20 ottobre a domenica 26 ottobre, non mancheranno le novità.

La Promessa, anticipazioni episodi 20-26 ottobre

Stando alle anticipazioni riportate da TVSoap per le trame de La Promessa per la prossima settimana, vedremo aggravarsi sempre di più la situazione finanziaria dei De Lujan. La famiglia è divisa su come fronteggiare la situazione: Alonso vorrebbe vendere metà dei terreni per recuperare del denaro, mentre Catalina propone di raddoppiare le coltivazioni per aumentare gli introiti. Anche Jana ha un’idea, ma la marchesa reagisce malissimo.

Spazio anche alle dinamiche amorose, con Maria che cerca di chiarirsi con Padre Samuel dopo il bacio, ma col giovane che si rifiuta di parlare dell’accaduto; al contrario, Leocadia affronta Lorenzo dopo il bacio improvviso e gli spiega che, qualora accadesse di nuovo, dovrà affrontarne le conseguenze. Problemi fra Pia e Ricardo, con la loro relazione che entra in crisi e potrebbe essere arrivata al capolinea.

Si infittisce il mistero della camera segreta trovata dalla servitù: Teresa ne rivela l’esistenza a Pia, che a sua volta ne parla con Jana, anche riferendo delle lettere trovate al suo interno. Jana resta piuttosto colpita da quanto scoperto e conferma che quelle lettere appartengono a sua madre e decide di esplorare la stanza insieme a Teresa.

Cruz, invece, prima rivela a Martina che La Promessa è in rovina, suggerendole di accertarsi della reale situazione economica della famiglia del suo fidanzato Jacobo, poi suggerisce a Lorenzo di far sposare Curro con una delle figlie dei Duchi de Castroviejo, in cambio di una parte delle proprietà. La marchesa prova inoltre a far pace con Leocadia, nella speranza che possa abbandonare i suoi propositi di vendetta.