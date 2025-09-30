LaPresse rinnova la collaborazione con Ap: una partnership storica

LaPresse e l’agenzia di stampa Associated Press rinnovano i loro accordi di collaborazione: la partnership continua anche nei prossimi anni.

LaPresse continua a rafforzare la propria posizione nel mondo dell’editoria italiana, rinnovando una storica collaborazione con Associated Press (Ap), agenzia di stampa internazionale con sede negli Stati Uniti.

Grazie a questo nuovo accordo, sostanzialmente, LaPresse rimane il distributore esclusivo di Associated Press sia nel nostro paese che in Spagna; una partnership rinnovata fino al prossimo 2029 e che permette alle due realtà leader del settore di impegnarsi insieme per garantire un giornalismo indipendente e di alta qualità.

A margine dell’accordo, sono intervenuti sia rappresentanti di LaPresse che di Associated Press, esprimendo profonda soddisfazione per il rinnovo della partnership oltre che sfide e visioni per il futuro.

LaPresse – Ap, continua la partnership: le parole dei rappresentanti

A seguito dell’annuncio del rinnovo della collaborazione con LaPresse, il presidente e CEO di Associated Press Daisy Veerasingham ha mostrato tutta la sua soddisfazione, come rappresentante dell’agenzia di stampa, nel continuare a collaborare con LaPresse. “Condivide con Ap l’impegno per un giornalismo indipendente, imparziale e basato sui fatti“ ha spiegato il Presidente e il CEO di Ap, sottolineando poi i decenni di lavoro, fianco a fianco, delle due aziende e mostrando entusiasmo verso i progetti futuri.

Mentre, come detto, LaPresse rimarrà distributore esclusivo di Ap in Italia e in Spagna, con questo nuovo accordo Ap continuerà a diffondere i contenuti di LaPresse attraverso i propri canali. Parole piene di entusiasmo e orgoglio sono arrivate anche da LaPresse, rappresentata dal suo Presidente Marco Maria Durante.

“Sono onorato di proseguire la collaborazione di LaPresse con The Associated Press, una partnership iniziata nel gennaio 2007 e che si inserisce in oltre 22 anni di cooperazione reciproca. Ap è sempre stata molto più di un fornitore o un cliente: è un vero partner” ha spiegato il Presidente di LaPresse, che ha poi aggiunto come Ap sia parte integrante della storia dell’agenzia di stampa multimediale italiana e che, nel prossimo futuro, verranno affrontate nuove entusiasmanti sfide.

“Nonostante le difficoltà che l’industria dei media affronta a livello globale, le nostre aziende mantengono un dialogo aperto e costruttivo, che ci posiziona come leader nei mercati italiano e spagnolo. Siamo certi che questo rinnovo porterà ulteriore successo e reciproca soddisfazione in un mercato in cui siamo leader indiscussi” ha poi dichiarato Marco Maria Durante.