LE COCCOLE DI UN ASINO PER VINCERE LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI: ECCO IL PROGETTO DI ‘ASINI NEL CUORE’ VINCITORE DEL BANDO REGIONALE SULLA PET THERAPY. PICCININI (M5S): “ORA UNA LEGGE REGIONALE”

Le coccole di un asino per vincere la solitudine e il senso di smarrimento dovuto all’avanzare dell’età: è l’obiettivo del progetto dell’Associazione di promozione sociale ‘Asini del cuore’ che si è aggiudicato il bando regionale per finanziare gli interventi assistiti con animali in Emilia-Romagna.

Un’opportunità fortemente voluta dalla consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, che è riuscita a far stanziare per la prima volta dalla Regione 300mila euro che andranno a supportare i progetti e le esperienze di “Pet Therapy” sul nostro territorio.

“AsiNonni”, questo il titolo del progetto che ha ricevuto un contributo di 4mila euro, prevede lo svolgimento di laboratori di attività ludico-ricreative immersi nella natura per anziani (autosufficienti e non).

Attraverso il contatto con gli asini nell’ambiente naturale della campagna il senso di solitudine si allevia ridando fiducia e serenità alla persona anziana con effetti positivi anche su tutto il tessuto sociale. All’interno del progetto sono anche inseriti 4 appuntamenti aperti a tutti per informare e divulgare i benefici dei percorsi di I.A.A.

“Non è un segreto che il tempo trascorso a prendersi cura di un animale migliori l’umore e abbassi i livelli di stress – racconta Elisa Lorenzani, responsabile del progetto -, migliori l’aderenza alle cure mediche e la qualità della vita dei pazienti affetti da alcune patologie fisiche e psichiatriche. I laboratori ludico-ricreativi includono l’approccio e l’interazione con l’animale mediante il contatto diretto per favorire la sperimentazione di vissuti emotivi e attività ricreative con momenti dedicati alla Ginnastica della risata e tecniche di rilassamento attraverso dedicati alla respirazione e al suono. Sono orgogliosa di far parte di questo progetto e ringraziamo la Regione Emilia-Romagna e la consigliera Silvia Piccinini per il supporto che ci hanno dato e per il sostegno alla nostra proposta”.

Il ciclo di incontri, in totale cinque e tutti con partecipazione gratuita, hanno preso il via il 20 giugno e si sono svolti presso la Fattoria didattica AsiNando di Talignano e hanno visto la collaborazione del gruppo Cooperativo COLSER AURORA DOMUS – RSA di Collecchio, il Circolo Vesperini di Sala Baganza, l’Associazione Culturale Monadi, il supporto di FarmaciaPunto – Landini di Sala Baganza e Società Cooperativa Casa Anziani di Collecchio e il patrocinio dei Comuni di Sala Baganza e Collecchio.

“Questo progetto dimostra l’assoluta importanza della Pet Therapy come strumento per una presa in carico integrata, fondamentale per la cura e l’assistenza delle persone più fragili – spiega Silvia Piccinini – Si tratta di un’attività davvero molto importante che speriamo possa servire da stimolo per la diffusione degli Interventi Assistiti con Animali sul territorio. Con il bando regionale, che ho fortemente voluto, abbiamo aperto una nuova strada, rendendo questi interventi più accessibili, ma adesso l’obiettivo deve essere quello di arrivare al più presto all’approvazione di una legge regionale che finanzi in maniera organica tutte quelle realtà che operano nella nostra regione e che portano avanti con grande impegno questo tipo di interventi” conclude Silvia Piccinini.