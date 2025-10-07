Ma quali cotolette di pollo! Con questi due legumi saranno sane e sorprendenti

Cotolette sì ma non di pollo. Per un’alimentazione sana ed equilibrata servono i legumi e noi li prepareremo in maniera speciale.

Dimentichiamo la carne e osiamo con i legumi, alimenti sani e ricchi di benefici per i corpo. Non pensate alle solite zuppe che sappiamo possono essere noiose e poco appetitose se preparate in maniera classica. Ci sono nuove ricette da provare che saranno una vera sorpresa.

Nella dieta mediterranea i legumi rappresentano un elemento centrale. Piselli, fagioli, lenticchie, ceci, soia sono versatili e una fonte preziosa di nutrienti essenziali soprattutto proteine. Ecco perché in almeno due o quattro occasioni settimanali sarebbe importante sostituire le classiche fonti proteiche come carne, pesce, formaggi, affettati e uova con i legumi.

Le ricette da provare sono numerose e originali. Dalle polpette di lenticchie all’insalata di asparagi e ceci, dalla minestra di farro con legumi alle orecchiette ceci e pomodorini. I legumi si adattano a preparazione diverse, estive ed invernali e si possono “camuffare” per farli mangiare ai bambini. Le cotolette con fagioli e ceci, ad esempio, risulteranno gradevoli al palato e si potranno accompagnare con crocchette di patate, insalata di avocado o semplici pomodorini.

Prepariamo le cotolette di fagioli e ceci

Impanate come le classiche cotolette ma realizzate con ingredienti sani e ricchi di benefici per il corpo, i ceci e i fagioli. Perfetti per il benessere intestinale, consentono di realizzare un secondo piatto vegetariano da aromatizzare a piacere. Una ricetta leggera, gustosa e sorprendente che si prepara in 10 minuti e ne richiede altri 10 di cottura.

INGREDIENTI

150 grammi di ceci bolliti

150 grammi di fagioli bolliti

formaggio grattugiato

25 grammi di fiocchi di patate

olio d’oliva

sale

paprika dolce

1 uovo

pangrattato

olio di semi.

PREPARAZIONE

Mettete i ceci e i fagioli in una ciotola e frullateli. Dovete ottenere una crema. Aggiungete il formaggio grattugiato e mescolate. Mettete anche i fiocchi di patate, il sale, la paprika, un cucchiaio di olio evo. Mescolate e fate amalgamare gli ingredienti. Prendete parte dell’impasto e formate degli ovali con le mani. Passate un ovale alla volta prima nell’uovo battuto poi nel pangrattato. Quando le cotolette sono tutte impanate mettetele su un piatto rivestito di carta forno. Friggete le cotolette in padella fino a quando entrambi i lati saranno dorati.

Una volta pronte lasciate assorbire l’olio con della carta assorbente e poi gustatele con un contorno oppure una salsa allo yogurt che aggiunge un tocco di freschezza al piatto. Buon appetito!