Matrimonio in vista? Dimentica il ricevimento in villa, la nuova tendenza che spopola è questa

Avete finalmente fissato la data ma siete ancora indecisi su dove fare il ricevimento? Dimentica ville o ristoranti esclusivi: la nuova tendenza è un’altra.

Dopo anni in cui la parola “matrimonio” sembrava essere stata messa al bando, le nuove generazioni tornano a rispolverare le vecchie tradizioni e, dunque, sono sempre di più i 30enni che alla convivenza preferiscono il matrimonio. Certo sposarsi ha i suoi bei costi, questo è innegabile.

Costano gli abiti, costano i fiori per addobbare la chiesa, costano le partecipazioni e le bomboniere ma, soprattutto, costa il ricevimento. Un tempo, dopo la cerimonia, si andava tutti a pranzo in un bel ristorante con amici e familiari. Poi il ristorante ha ceduto il passo a ville con catering: decisamente più esclusive. Ma nel 2025 anche le ville di lusso sono passate di moda: la tendenza che spopola e che ha già conquistato diverse coppie è un altra che potremmo definire “cheap&chic”.

Ricevimento di matrimonio: ecco la nuova tendenza

Se tu e il tuo partner avete finalmente deciso di coronare il vostro sogno e convolare a nozze, sappi che non vanno più di moda i pranzi al ristorante o i ricevimenti all’interno di ville esclusive. La nuova tendenza per il ricevimento nuziale è un’altra e già spopola sul web. Divertimento assicurato e si risparmiano pure un botto di soldi. Vediamo di cosa si tratta.

Di necessità, a volte, si riesce a fare virtù. Questa tendenza ha avuto inizio qualche anno fa all’estero ma ormai è arrivata anche in Italia: festeggiare il matrimonio al fast food. Perché no del resto? Il cibo del fast food non è sicuramente chic o sano ma è golosissimo e piace a tutti e con 10 euro a invitato si festeggia il matrimonio senza dissanguare le proprie finanze. E’ esattamente quello che ha fatto una coppia di Avellino.

Michele e Ilary, super innamorati ma non troppo ricchi, non hanno rinunciato a sposarsi né a festeggiare: semplicemente, dopo la cerimonia hanno portato tutti gli invitati dal Mc Donald’s. Tra panini, patatine fritte e bibite zuccherate la festa si è svolta in allegria e nessuno è rimasto deluso a differenza di quanto accade spesso al ristorante dove, non di rado, gli invitati si lamentano per le porzioni troppo scarse o per pietanze dai sapori troppo esotici ed elaborati.

La catena di fast food ha omaggiato la coppia con divertenti gadget che hanno sostituito le classiche bomboniere. Michele e Ilary hanno dimostrato al mondo che, al centro del matrimonio, deve esserci l’amore e l’unione e non il lusso e che si può stare bene, con le persone che ci tengono a noi, anche in un posto semplice come il Mc Donald’s. Siamo sicuri che molti altri sposi seguiranno il loro esempio.