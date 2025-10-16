Mediaset, cambio di programma: cosa succede con Gerry Scotti e ‘La ruota della fortuna’

Cambio di programma per Mediaset, le novità del palinsesto per La ruota della fortuna e non solo: cosa succede con Gerry Scotti.

A praticamente un mese dall’inizio ufficiale della nuova stagione televisiva, Mediaset può di certo essere soddisfatta dei numeri realizzati, anche se la battaglia degli ascolti con la Rai è davvero serratissima: se, nel pomeriggio, sembra dominare il “Biscione”, è testa a testa nella fascia pre-serale, mentre le fiction Rai pare siano in vantaggio su quelle Mediaset.

Insomma, alcune scelte si sono confermate illuminanti (le soap turche il pomeriggio, ad esempio) mentre altri investimenti non stanno rendendo come si sperava (Grande Fratello su tutti); nulla di nuovo per il mondo della tv, con l’ulteriore crescita di Mediaset che è comunque sotto gli occhi di tutti.

A partire dal mese di novembre, avvicinandosi al cuore dell’inverno, Mediaset ha comunque intenzione di apportare alcuni cambiamenti al palinsesto: ci si chiede quindi cosa succederà a La ruota della fortuna di Gerry Scotti, ma anche a molte altre serie e fiction in onda.

Mediaset, le novità del palinsesto: i cambiamenti di novembre

Stando a quanto riportato da BlastingNews, i cambiamenti Mediaset per il palinsesto di novembre porteranno un importante cambiamento per La notte nel cuore. La serie turca andrà in onda solamente di domenica sera, continuando a sfidare le nuove fiction proposte dalla Rai; eliminato il doppio appuntamento che invece, in questo ottobre, c’è stato.

Nessun cambiamento per La ruota della fortuna: Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, continuerà ad intrattenere il pubblico di Canale 5 nel consueto slot dell’access prime time, annullando di fatto l’alternanza con Striscia la Notizia. Il TG satirico di Antonio Ricci, dopo praticamente 40 anni, lascia definitivamente il suo storico spazio al game show.

Niente cancellazione totale, però, perché pare ci sarà una nuova Striscia la notizia con un singolo appuntamento settimanale in prime time: una sorta di versione più lunga da proporre una volta a settimana, nella speranza che questa formula possa rilanciare il TG satirico.

Il successo de La ruota della fortuna è troppo grande per spingere Mediaset a sospendere il game show di Gerry Scotti, soprattutto vista l’importanza dell’access prime time; al momento, il programma oscilla tra il 24 e il 25% di share, con picchi finali anche del 30%. Serrato il testa a testa con Affari tuoi di Stefano De Martino, con il 22-24% di share: cambiare ora vorrebbe dire rischiare di lasciare il passo alla Rai, un’opzione che Mediaset non prende minimamente in considerazione.