Meghan Markle, grande ritorno alla vita pubblica (e piovono critiche)

Meghan Markle torna sulla scena pubblica in total white. Piovono critiche per la Duchessa del Sussex. Il suo comportamento non passa inosservato.

È evidente che Meghan Markle stia cercando di riappropriarsi del titolo che più le sta a cuore. Quello da diva. È tornata su Netflix con il documentario With Love, Meghan. Un prodotto che unisce le sue più grandi passioni: cucina, lifestyle e giardinaggio.

Mancavano però la mondanità, i party in grande stile, sfilate ed eventi internazionali. Ecco, la Duchessa del Sussex ha pensato anche a questo. È di nuovo in Europa, ben lontana però da Londra e soprattutto da Buckingham Palace.

Meghan Markle torna sulla scena in total white

Meghan Markle è tornata in Europa. Per la prima volta dal 2022, anno della scomparsa della Regina Elisabetta II. Lo ha fatto in grande stile, in occasione della sfilata di Balenciaga a Parigi. Completo total white, pantaloni ampi e mantella in pendant. E ciliegina sulla torta: l’iconico modello Knife ai piedi. Chignon elegante e volto inusualmente serio. Quasi come volesse esprimere professionalità e raffinatezza allo stesso tempo.

Un cambio di atteggiamento che non è certo passato inosservato. Tutti hanno parlato di lei. Dalla Bbc al New York Times. Ha oscurato così le star internazionali che, come lei, hanno partecipato al grande show di moda. Anna Hathaway, Isabelle Huppert e Georgina Rodriguez non hanno potuto nulla contro l’eterna rivale dei royals inglesi. La Duchessa del Sussex è arrivata all’improvviso, nessuno aveva annunciato la sua presenza. Neppure la portavoce.

L’esigenza di parteciparvi nasce dalla volontà di sostenere il debutto di Pierpaolo Piccioli nel noto marchio di moda. I due hanno lavorato spesso a stretto contatto. Nel 2022, ad esempio, Meghan indossò un abito di Valentino da lui disegnato per gli Invictus Games. E anche questa volta, al termine della sfilata, lo stilista e l’ex attrice hanno avuto modo in incontrarsi nuovamente. Un saluto fugace di fronte ai fotografi, con qualche intoppo.

Per poco Piccioli e Markle non si sono sfiorati le labbra, nel tentativo di concedersi il tradizionale bacio sulla guancia. Neppure in quest’occasione Meghan ha sorriso. Ecco perché questo nuovo approccio ha lasciato interdetti i presenti. Harry nel frattempo è tornato a Londra per incontrare Re Carlo III e per dedicarsi all’infinita causa contro il Daily Mail. In molti si chiedono quale sarà la prossima mossa della duchessa. È certo, ad ogni modo, che intenda tornare definitivamente sulla scena pubblica.