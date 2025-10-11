Non è presto per pensare al pranzo della domenica, segna la ricetta di queste lasagne: sono strepitose

di

Le classiche lasagne ormai non le preparo più, da quando ho scoperto questa variante è diventata la preferita di tutti: facile, veloce e incredibilmente saporita.

Le lasagne sono un grande classico della nostra cucina. Si preparano in genere in vista di ricorrenze o di occasioni importanti, oppure per i pranzi in famiglia della domenica, quando finalmente i ritmi sono più lenti e tutti si potranno sedere in tavola senza la fretta di tornare a lavoro. Quelle classiche sono sicuramente le lasagne al ragù o la classica nella versione napoletana, preparata anche in vista del Carnevale.

lasagna e donna che dice no
Non è presto per pensare al pranzo della domenica, segna la ricetta di queste lasagne: sono strepitose Emiliaromagna5stelle.it

Ovviamente, con il passare del tempo, come spesso accade in cucina, sono tantissime le varianti di lasagna che sono state ideate e provate. Proprio per questo oggi, vogliamo mostrare una versione diversa dal solito, ma incredibilmente golosa. In poche mosse si potrà gustare una squisita lasagna con carciofi e pancetta.

Lasagna con carciofi e pancetta, la versione golosa perfetta per questo periodo: è squisita

Preparare questa lasagna con carciofi e pancetta non è affatto complicato anzi, decisamente più semplice e veloce delle versioni tradizionali. Ideale per un pranzo in famiglia diverso dal solito, ma al tempo stesso ricco di gusto. Vediamo allora quali sono gli ingredienti e il procedimento per preparala sin da subito.

fetta di lasagna con i carciofi
Lasagna con carciofi e pancetta, la versione golosa perfetta per questo periodo: è squisita Emiliaromagna5stelle.it

Ingredienti per una teglia da 28×21 cm

  • Carciofi 8
  • Pancetta dolce 200 g
  • Lasagne 250 g
  • Sale q.b.
  • Stracchino 250 g
  • Prezzemolo q.b.

Per la besciamella:

  • Burro 100 g
  • Latte 1 l
  • Farina 00 100 g
  • Sale q.b.
  • Noce moscata q.b.

Procedimento:

  1. La prima cosa da fare è iniziare con la pulizia dei carciofi. Tagliare il gambo ed eliminare la parte più legnosa e pelarlo
  2. Togliere le foglie esterne più dure e pulite la base
  3. Tagliare via le punte e dividete il carciofo a metà ed eliminate la barbetta interna
  4. Tagliare a fettine sia i gambi che i carciofi
  5. Immergerli man mano in acqua acidulata e tenere da parte
  6. Passare poi a tritare il prezzemolo e tagliare a striscioline la pancetta
  7. In una padella antiaderente mettere la pancetta e fare rosolare a fuoco medio-alto per circa 15 minuti o finché non sarà diventata croccante e tenere da parte
  8. Nella stessa padella, in cui è rimasto il grasso della pancetta, mettere i carciofi e cuocere a fuoco medio per circa 8 minuti
  9. Quando saranno cotti regolare di sale, unire il prezzemolo tritato e mescolate
  10. Preparare ora la besciamella. In un pentolino mettere il burro, aggiungete un pizzico di sale e fare sciogliere
  11. Versare la farina, mescolate continuamente con una frusta in modo da non far formare grumi
  12. Versare il latte caldo a filo, continuando a mescolare e cuocete fino a quando non si sarà addensata
  13. A fine cottura aromatizzate con noce moscata
  14. Ora non resta che assemblare la lasagna. Sul fondo della pirofila mettere un po’ di besciamella e coprire tutta la superficie
  15. Sistemare le sfoglie e distribuire sopra la besciamella
  16. Aggiungere i carciofi, continuare con fiocchi di stracchino e la pancetta croccante
  17. Proseguire in questo modo fino alla fine
  18. Cuocere in forno statico preriscaldato a 200°C per 25 minuti

Una volta pronta, lasciare leggermente assestare e poi servire. Ed ecco che la lasagna con carciofi e pancetta è pronta per essere gustata.

Gestione cookie