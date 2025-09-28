Pancake, ma non nella solita versione: questi sono ancora più gustosi per la prima colazione

Per la colazione basta con i classici pancake, provali in questa versione e non potrai più farne a meno: sempre sofficissimi, ma con un tocco di sapore in più.
Quando si tratta di cosa preparare per la prima colazione, i pancake sono senza dubbio tra le ricette che più vengono apprezzate. Facili, veloci e spesso anche leggeri, permettono di iniziare la giornata con il piede giusto. Con il tempo sono tantissime le versioni che sono state ideate e che hanno permesso di mettere da parte i classici cerali, che alla lunga stufano un po’ tutti.
Soffici e deliziosi, i pancake sono perfetti per grandi e piccini. Non richiedono tempi lungi di preparazione e possono anche essere fatti in anticipo, infatti, sono buoni anche da freddi. Insomma, si tratta di una ricetta perfetta per chi la mattina ha i minuti contati, ma che al tempo stesso non ha voglia di rinunciare a qualcosa di sano e gustoso.
Pancake per colazione? In questa versione sono ancora più gustosi: da provare subito!
Come anticipato, sono davvero tantissime le versioni di pancake da poter provare e oggi nello specifico, andremo a mostrare come realizzare dei pancake con banane e carote, una variante ancora più leggere e sana, adatta a grandi e piccini. Allora non perdiamo altro tempo e scopriamo subito ingredienti e procedimento.
Ingredienti per 4 persone:
- Banane mature 400 g
- Carote 180 g
- Uova 2
- Farina 00 80 g
- Zucchero di canna 30 g
- Lievito in polvere per dolci 5 g
- Cannella in polvere 1 cucchiaino
- Burro per ungere la padella
- Granella di noci per guarnire
- Yogurt bianco q.b. sempre per guarnire
Procedimento:
- Sbucciare le banane e tagliarle a rondelle, poi schiacciare 240 g di polpa con la forchetta
- Spuntare e sbucciare le carote, poi grattugiare finemente 180 g di polpa
- Versare le carote grattugiate nella ciotola con le banane schiacciate
- Aggiungere le uova e lo zucchero di canna
- Unire la cannella, il lievito per dolci e la farina setacciata
- Mescolare con una frusta per amalgamare il tutto e ottenere un composto omogeneo
- Passare ora alla cottura. Ungere leggermente una padella con il burro e versare un mestolo di impasto per ogni pancake
- Cuocere a fuoco medio per 2-3 minuti, poi girarlo dall’altro lato e cuocete per altri 2-3 minuti
- Man mano che sono cotti, togliere i pancake dalla padella e proseguire fino ad esaurimento dell’impasto
- Ora non resta che impiattare i pancake e guarnirli con yogurt e granella di noci.
Ed ecco che in pochissimi minuti la colazione è pronta per essere servita e gustata. Una variante leggera, sana e gustosa, che renderà questo momento davvero unico.