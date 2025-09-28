Pancake, ma non nella solita versione: questi sono ancora più gustosi per la prima colazione

Per la colazione basta con i classici pancake, provali in questa versione e non potrai più farne a meno: sempre sofficissimi, ma con un tocco di sapore in più.

Quando si tratta di cosa preparare per la prima colazione, i pancake sono senza dubbio tra le ricette che più vengono apprezzate. Facili, veloci e spesso anche leggeri, permettono di iniziare la giornata con il piede giusto. Con il tempo sono tantissime le versioni che sono state ideate e che hanno permesso di mettere da parte i classici cerali, che alla lunga stufano un po’ tutti.

Soffici e deliziosi, i pancake sono perfetti per grandi e piccini. Non richiedono tempi lungi di preparazione e possono anche essere fatti in anticipo, infatti, sono buoni anche da freddi. Insomma, si tratta di una ricetta perfetta per chi la mattina ha i minuti contati, ma che al tempo stesso non ha voglia di rinunciare a qualcosa di sano e gustoso.

Pancake per colazione? In questa versione sono ancora più gustosi: da provare subito!

Come anticipato, sono davvero tantissime le versioni di pancake da poter provare e oggi nello specifico, andremo a mostrare come realizzare dei pancake con banane e carote, una variante ancora più leggere e sana, adatta a grandi e piccini. Allora non perdiamo altro tempo e scopriamo subito ingredienti e procedimento.

Ingredienti per 4 persone:

Banane mature 400 g

Carote 180 g

Uova 2

Farina 00 80 g

Zucchero di canna 30 g

Lievito in polvere per dolci 5 g

Cannella in polvere 1 cucchiaino

Burro per ungere la padella

Granella di noci per guarnire

Yogurt bianco q.b. sempre per guarnire

Procedimento:

Sbucciare le banane e tagliarle a rondelle, poi schiacciare 240 g di polpa con la forchetta Spuntare e sbucciare le carote, poi grattugiare finemente 180 g di polpa Versare le carote grattugiate nella ciotola con le banane schiacciate Aggiungere le uova e lo zucchero di canna Unire la cannella, il lievito per dolci e la farina setacciata Mescolare con una frusta per amalgamare il tutto e ottenere un composto omogeneo Passare ora alla cottura. Ungere leggermente una padella con il burro e versare un mestolo di impasto per ogni pancake Cuocere a fuoco medio per 2-3 minuti, poi girarlo dall’altro lato e cuocete per altri 2-3 minuti Man mano che sono cotti, togliere i pancake dalla padella e proseguire fino ad esaurimento dell’impasto Ora non resta che impiattare i pancake e guarnirli con yogurt e granella di noci.

Ed ecco che in pochissimi minuti la colazione è pronta per essere servita e gustata. Una variante leggera, sana e gustosa, che renderà questo momento davvero unico.