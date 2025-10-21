PlayStation Plus corre per gli abbonati e non solo: stanno arrivando in catalogo giochi imperdibili

Ottobre è da sempre uno dei mesi più attesi per i giocatori di PlayStation. Con l’arrivo dell’autunno approdano in piattaforma molti nuovi giochi e tante sorprese.

PlayStation tra l’altro ha portato nelle case di tutti esclusive entrate nella leggenda, da titoli come Gran Turismo a Crash Bandicoot, da Metal Gear Solid al più recente Uncharted. Con l’arrivo della Ps3 è nato anche PlayStation Plus, ovvero la possibilità di giocare online con altre persone, ottenere sconti, avere l’opportunità di giocare gratis o comunque di provare diversi titoli via download.

Il servizio si è evoluto sempre più per tenere il passo con il principale competitor, Microsoft, ed il suo Xbox Game Pass. A partire dal 2022 PlayStation Plus è suddiviso in tre diversi livelli: Essential, Extra e Premium. Con il primo i giocatori hanno sconti, giochi gratis ogni mese ed il multiplayer online. Extra comprende invece un vero e proprio Game catalog con decine di titoli per Ps4 e Ps5 da scaricare senza costi aggiuntivi.

Il servizio premium include le offerte precedenti, lo streaming in cloud, le prove dei nuovi giochi ed un Classics catalog con giochi Ps1, Ps2 e Psp. Parliamo insomma di una sorta di Netflix dei videogiochi in cui Sony aggiorna puntualmente i cataloghi. E, è bene precisarlo, i giochi restano disponibili per tutta la durata dei vari abbonamenti.

PlayStation Plus, tutti i titoli in arrivo ad ottobre

Ottobre è da sempre per gli appassionati uno dei mesi più attesi. Il motivo? PlayStation Plus apre le porte a pochi imperdibili, nuovi o in versione remake. I giocatori stanno aspettando l’arrivo di 7 giochi Extra e di 1 Premium. Il primo in arrivo è il remake del famosissimo Silent Hill 2, una esclusiva Ps5. Il capolavoro horror del 2001 si presenta con grafica e audio moderni.

Spazio poi all’horror Until Dawn e all’rpg vampirismo V Rising. Gli altri quattro titoli extra sono Yakuza: Like a Dragon, il dramma narrativo As Dusk Falls, l’horror Poppy Playtime e il gioco di magia Wizard with a Gun.

Nel Classics catalog del servizio Premium c’è poi una sorpresa ad attendere gli “storici” di PlayStation. Uno dei cosiddetti picchiaduro più iconici di sempre, Tekken 3, è stato migliorato graficamente e rimasterizzato.

Come per la versione per Ps1, sono disponibili le modalità Arcade, Versus e Team battle. La strategia di Sony sul remake dei grandi classici continua quindi a vivere su PlayStation Plus. Fino a questo momento i numeri hanno dato ragione alla casa produttrice di Ps5.