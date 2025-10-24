Scoppia la bomba a Ballando con le Stelle: tutti contro tutti, la situazione sfugge di mano

Ballando con le Stelle è fuori controllo: uno scontro perpetuo, senza vincitori né vinti.

L’edizione più elettrica di questi vent’anni. Ogni sabato sera il pubblico diventa testimone di uno spettacolo avvilente. Parole affilate, stoccate, fino a sfociare in giudizi personali che nulla ineriscono l’esibizione danzante. Come se la formula per attirare i telespettatori fosse solo il conflitto.

Dovrebbe costituire l’eccezione che farebbe scattare così la curiosità, ora è diventata ordinaria amministrazione. Giudici contro concorrenti, stelle contro giudici, vip contro vip. Probabilmente l’apocalisse televisiva. Milly Carlucci tenta di mantenere l’ordine sorridendo o chiedendo di mandare in onda la pubblicità.

Può tamponare la situazione in quel momento, tuttavia non risolve il problema alla radice. Cosa sta succedendo quest’anno al dancing show? Intanto si svelino tutti i retroscena legati al periodo corrente, i motivi dei frequenti litigi e gli sfoghi post-weekend. Il bello (o il peggio) deve ancora venire.

Il declino di Ballando con le Stelle: l’insulto il vero format

Per tali ragioni o ulteriori, Milly Carlucci perde sempre la sfida del sabato sera. A Tu si que vales non mancano momenti di tensione, ma diviene più facile scatenare una risata e divertirsi. Confronti a parte, Ballando con le Stelle non è in caduta libera, sebbene possa rischiare nel caso proseguisse per questa strada.

Non è escluso che, a lungo andare, i telespettatori si stanchino – la strategia nel voler creare clima di conflitto ‘purché se ne parli’ per quanto ancora potrebbe funzionare? Tre le star implicate: Nancy Brilli, Marcella Bella e Barbara D’Urso contro due giudici in particolare, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Recentemente, il caso più clamoroso: Barbara e Selvaggia, dopodiché l’intromissione di Guillermo a La Volta Buona. Si vorrebbe vedere l’ex conduttrice di Mediaset meno trattenuta. la lite si è orientata proprio su tale aspetto. D’Urso è la tv, tuttavia è anche consapevole di non trovarsi a casa sua, perciò è più moderata.

Barbara una ‘regina’ della pista ma: “Quando finirà questa esperienza ti starà bene che si è detto solo ‘balla bene’?” così ha punzecchiato Lucarelli. Da lei vogliono lo show, qualcosa di diverso. Una frecciatina che ha riportato alla luce un tema delicato ovvero la sua assenza dalle scene per due anni circa. E non è finita.

La star pare abbia ribadito di essere stata allontanata dal piccolo schermo ingiustamente, inoltre aggiungendo: “Io qui sono solo la concorrente, cosa volete da me, che parli del perché sia stata ferma ultimamente?” sentendosi però dire: “Non sei la piccola fiammiferaia“. Come se non bastasse, Mariotto.

Da Caterina Balivo, non si esprime benevolmente nei riguardi della concorrente accusandola di recitare. Ritiene voglia interpretare la parte della brava, compita e perfetta, tuttavia: “È una iena!” svelando la sua (forse altrui) strategia per ‘risvegliarla‘: “A furia di punzecchiarla viene fuori“. Un piano infido, scorretto.

Probabilmente, Nancy Brilli ha ragione – l’attrice ne sa qualcosa di giudizi taglienti: “Non mi faccio rovinare la festa da due giudici scorbutici che fanno i bulli” – il riferimento è eloquente. Ora spetta a Milly Carlucci esercitare il suo potere, riportare l’ordine, seriamente, senza timori di rovinare un quieto vivere inesistente.