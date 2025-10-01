“Sei sempre stato un uomo medio”: affronto in diretta, bufera in Rai

Bufera in diretta Rai, l’affronto non passa inosservato e scoppia il caos in studio: ancora una volta polemiche in tv.

Ancora una volta la tv è il palcoscenico di polemiche: siamo abituati a vederne in programmi tv e d’informazione, con ultimo il famoso scontro fra Enzo Iacchetti e Eyal Mizrahi a E’ sempre Cartabianca; i “battibecchi” non mancano però nemmeno nei programmi d’intrattenimento, soprattutto quelli dove la competizione è altissima.

Potevano non esserci polemiche, dunque, nella primissima puntata di Ballando con le stelle 2025? Il programma di Milly Carlucci è tornato in onda su Rai 1 presentando ufficialmente (con le loro performance) tutto il cast di concorrenti: qualcuno (come Andrea Delogu) ha già brillato, mentre altri sono finiti al centro di critiche e polemiche.

Ancora una volta, la più pungente è stata Selvaggia Lucarelli, che senza mezzi termini ha accusato un concorrente di essere un “uomo medio”, dando vita ad un lungo e acceso dibattito che ha coinvolto anche altri presenti.

Ballando con le stelle 2025, subito polemiche: il giudizio di Selvaggia Lucarelli è tagliente

Le polemiche sono iniziate dopo l’esibizione di Beppe Convertini, apparso piuttosto a disagio nelle vesti di ballerino e, tra l’altro, anche piuttosto in difficoltà durante il dibattito con la giuria. Il conduttore ha infatti deciso di non rispondere alle critiche, un atteggiamento che non è piaciuto per nulla a Selvaggia Lucarelli.

“Se non te la vuoi giocare sul ballo e non rispondi alla giuria, su cosa te la vuoi giocare?” ha esordito la giurata, che poi ha rincarato la dose. “E’ chiaro che il ballo non sarà il tuo punto forte, sei sempre stato l’uomo medio, il conduttore medio […] ti conviene giocartela sulla personalità se c’è“. A quel punto, Convertini ha subito ribattuto di sentirsi “un uomo medio”, di vivere una vita da uomo medio e di non eccellere in tante cose; a sua difesa è intervenuta Rossella Erra, che ha chiesto piuttosto incoraggiamento per Convertini e ha difeso comunque la sua figura professionale.

“Incoraggiatelo, l’avete ucciso, non si può dire uomo medio a un professionista del genere” ha spiegato, mentre Alberto Matano ha invece sottolineato come la giuria, per quanto dura, abbia il diritto di esprimere il suo parere. “La giuria vuole dire di far vedere la grinta, un racconto inedito che non abbiamo di lui” il suo pensiero. Sia la Lucarelli che Mariotto hanno dato 0 alla performance di Convertini, una votazione che non è piaciuta al pubblico in studio.