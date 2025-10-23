“Si è indispettita”: Gerry Scotti impazzito, le riserva una gran brutta sorpresa

Prima volta che accade, Gerry Scotti l’ha infastidita non poco: nulla di buono in arrivo.

Gerry Scotti e Samira Lui, la coppia che funziona. Il game-show La Ruota della Fortuna è diventato l’appuntamento preferito dei telespettatori. Una constatazione derivante dagli ascolti sempre molto alti, a riprova del gradimento da parte del pubblico stesso.

Si gioca, talvolta si scherza, fino a commuoversi. Come accaduto di recente, i due co-conduttori in lacrime per una vittoria strabiliante. Ci si emoziona perché si è consapevoli nel regalare un pizzico di fortuna a qualcuno che ne avrebbe bisogno. Gli ingredienti del successo, dunque, ci sono tutti.

Tuttavia, un dettaglio desta sgomento: il padrone di casa non sembra più lo stesso. Lo conosciamo come un personaggio di grande sensibilità, eppure qualcosa lo ha cambiato. Forse la concorrenza, ciò non toglie che stia esagerando. Mediaset comincia a preoccuparsi.

Gerry Scotti scatenato: Mediaset interviene

Il conduttore si è mostrato estremamente competitivo, manifestando un’indole nascosta. Frecciatine, specialmente bramosia di primeggiare, difficile fermarlo. Da una parte si comprende l’entusiasmo per un lavoro fatto bene, dall’altra desta qualche perplessità.

Il dispetto né a Samira Lui né alle concorrenti né a nessun’altra, bensì alla concessionaria pubblicitaria Publitalia. Si spieghi meglio. Nonostante i grandi risultati fino adesso ottenuti nella fascia dell’access prime time, Berlusconi e Gerry Scotti sono nel mirino perché è stato deciso di sforare di dieci minuti il programma.

Questo ha permesso maggiori ascolti rispetto a Stefano De Martino che, evidentemente, chiude poco prima. Tuttavia, secondo quanto riportato da Affari Italiani, non servirebbe alle casse dell’Azienda: “Far durare di più la Ruota, senza inserire spot pubblicitari da stornare poi in prima serata, per qualcuno non serve“.

Soprattutto, da questa vicenda, Publitalia è infastidita: “Secondo voci che circolano, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset inizia a indispettirsi“. Un problema al quale se ne aggiunge un altro: il calo degli ascolti, dopo il gioco – tra l’access e il prime time, pare si ravvisi uno stacco pubblicitario troppo prolungato.

Ciò farebbe scappare i telespettatori, pronti al cambio canale. Una soluzione potrebbe consistere nel ridurre sia il tempo in eccesso de La Ruota, sia la réclame che condurrebbe verso la prima serata. Trovare la giusta misura affinché gli interessi di tutte le parti in causa siano soddisfatte. In tal senso, qualcosa si muove.

Difatti Rai starebbe valutando l’ipotesi di anticipare la chiusura di Affari Tuoi, a patto che segua l’esempio anche Canale 5. Un nuovo modo perché si ridefinisca l’access prime time, traendo giovamento per entrambi i competitors. Più di chiunque altro, sarà il pubblico a beneficiarne, scegliendo i propri beniamini.