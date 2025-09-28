Spoiler turchi Forbidden Fruit, colpo di scena: Alihan capisce (finalmente) tutto

Nuovi spoiler turchi per le trame di Forbidden Fruit, Alihan capisce (finalmente) tutto: grandissimo colpo di scena.

Mentre prosegue la programmazione nel pomeriggio di Canale 5, arrivano nuovi spoiler dalla Turchia per le prossime trame di Forbidden Fruit, una delle soap più seguite del momento: le dinamiche intorno a Zeynep e Yildiz creano sempre situazioni appassionanti e nulla appare scontato.

Al momento, nelle puntate in onda su Canale 5, è scontro totale fra Alihan (nuovo alleato di Ender) e Halit; il tutto mentre Zeynep, soprattutto dopo aver saputo della notizia dell’imminente matrimonio del suo ex con Ender, ha deciso di sostenere il marito della sorella. Ribaltamenti e colpi di scena cambieranno tutto da qui a breve, dando vita a dinamiche sempre nuove e sorprendenti.

L’Alihan furioso ritornerà in sé e si renderà conto di aver commesso un grandissimo errore: cosa succederà prossimamente nelle trame di Forbidden Fruit? I nuovi spoiler dalla Turchia, ora l’imprenditore vede tutto con molta chiarezza.

Forbidden Fruit, spoiler dalla Turchia: Alihan cerca di rimediare ai suoi errori, ma Ender…

Dopo essersi scagliato contro Halit, credendolo l’amante di sua madre, nonché aver sposato Ender per rovinarlo, Alihan si renderà conto di aver commesso un grande errore: secondo gli spoiler arrivati dalla Turchia (e ripresi da BlastingNews) Halit riuscirà a dimostrare ad Alihan che, in realtà, l’amante di sua madre era un altro imprenditore.

A quel punto, Alihan dovrà tornare sui suoi passi: farà pace con Halit e cercherà in tutti i modi di recuperare il rapporto con Zeynep, rompendo il vincolo matrimoniale che lo lega ad Ender. Convinto di avere un accordo firmato dalla donna, Alihan chiederà scusa alla sua amata e le prometterà un divorzio immeditato, riaccendendo la speranza in Zeynep. In realtà, la situazione sarà molto più complicata di quanto crede l’imprenditore…

Davanti agli avvocati, Ender rivela di aver firmato l’accordo sotto shock, dato che quel giorno suo figlio Erim aveva investito una donna; dichiarerà quindi che non è valido e che deciderà di terminare il matrimonio solamente quando lo riterrà opportuno. In sostanza, niente divorzio per Alihan, per una situazione che complica (e non poco) il suo rapporto con Zeynep.

In tutto ciò, cosa sta tramando Ender? Perché vuole rimanere ancora sposata con Alihan? La sua sete di vendetta nei confronti di Halit non si è placata e con molta probabilità ha ancora intenzione di sfruttare la situazione a suo vantaggio per rovinarlo…maggiori dettagli li scopriremo, come sempre, con le puntate in onda su Canale 5.