Torna Il Trono di Spade, ma questa volta senza draghi: quando e dove vederlo

Il Trono di Spade torna con un nuovo spin-off, ecco quando e dove vederlo: una nuova storia (ma senza draghi).

Il Trono di Spade (o meglio conosciuto anche col suo nome originale, Game of Thrones) è indubbiamente la serie più famosa dello scorso decennio, nonché probabilmente una delle più popolari dall’inizio degli anni ‘2000 ad oggi. Tratta dal mondo de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ideato dallo scrittore fantasy George R.R. Martin, la serie realizzata da HBO ha conquistato in poco tempo tutto il mondo.

Intrighi, passioni, drammi, battaglie e giochi di potere, sullo sfondo di un mondo fantastico costruito magistralmente e con personaggi capaci di entrare nel cuore dello spettatore: ancora oggi, nonostante la sua conclusione, la serie fa discutere, col franchise più florido e popolare che mai grazie agli spin-off.

Dopo House of the Dragon, arrivato ormai alla terza stagione (in produzione e in attesa di essere mandata in onda), è pronto ad arrivare una nuova serie ambientata nel mondo de Il Trono di Spade: A Knight of the Seven Kingdoms, tratta dall’omonimo romanzo breve di Martin.

A Knight of the Seven Kingdoms: trailer ufficiale, data d’arrivo e piattaforma

A livello internazionale, HBO Max ha recentemente diffuso il trailer ufficiale di A Knight of the Seven Kingdoms, serie che proprio come il libro vedrà protagonista Sir Duncan l’Alto, detto “Dunk”, e il suo scudiero Egg, in realtà appartenente alla nobile famiglia dei Targaryen. Le avventure di un cavaliere errante, “figlio del popolo”, si intrecceranno dunque con quelle di un ragazzino di nobili origini, nonché con quelle del regno stesso.

A differenza di Game of Thrones, di cui è comunque a tutti gli effetti uno spin-off prequel, A Knight of the Seven Kingdoms avrà un tono diverso e lascerà da parte draghi e altri elementi prettamente fantasy. La storia parlerà come al solito di intrighi e giochi di potere a Westeros, ma da una prospettiva molto più “umile”, raccontando storie “umane” e scontri più diretti e meno epici rispetto alla serie madre.

La serie farà il suo debutto il prossimo 18 gennaio 2026: a livello internazionale verrà trasmessa su HBO Max, piattaforma streaming di Warner Bros. che dovrebbe tra l’altro arrivare in Italia proprio il prossimo anno, ma comunque nel nostro paese dovrebbe essere trasmessa da Sky e in streaming su NOW, come già successo sia a Il Trono di Spade sia allo spin-off House of the Dragon.