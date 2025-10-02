Tradimento, negli spoiler dalla Turchia un addio doloroso: cosa succede

Tradimento, anticipazioni dalla Turchia: nelle prossime puntate dovremmo prepararci all’addio di questo personaggio.

Ritornata dopo la pausa estiva, Tradimento sta andando in onda il venerdì sera su Canale 5: la serie tv turca ha ancora tantissime trame da sciogliere ed il pubblico dovrà prepararsi a vedere diversi colpi di scena nelle varie puntate trasmesse da Mediaset.

Pur seguendo la programmazione italiana, i più curiosi possono già avere alcune anticipazioni di prossimi eventi grazie alle anticipazioni provenienti direttamente dalla Turchia; recentemente, abbiamo visto la scoperta di Kahraman sulla sua vera madre, anche lei legata a Sezai.

Sezai, tra l’altro, è stato protagonista di una rissa con Tarik a casa di Guzide, ennesima dimostrazione dell’accesa rivalità fra i due. Kadriye, invece, ha provato ad incontrare suo figlio in albergo, ma è stata mandata via in malo modo; disperata, si è rifugiata fra le braccia di Sezai.

Tolga ha chiesto perdono a suo padre dopo l’accusa sulla morte di Serra, mentre Selin si trova in una clinica psichiatrica dopo la morte di sua sorella. Cosa vedremo, però, prossimamente? A quanto pare, stando agli spoiler turchi, dobbiamo prepararci ad un addio: ecco le anticipazioni, emozioni a non finire.

Tradimento, anticipazioni dalla Turchia: che succede tra Oltan e Ipek?

Stando alle anticipazioni trapelate dalla Turchia per la seconda stagione Tradimento, riportate anche da BlastingNews, nelle prossime trame vedremo diversi problemi per Oltan e Ipek. Per dimostrare a Sezai di essere in grado di assumersi le sue responsabilità di padre, Oltan sposa Ipek: dopo la cerimonia, però, la caccerà in malo modo.

Ipek cercherà di fare di tutto per riconquistarlo, ma senza riuscirci; tutto si complicherà poi quando Selin verrà messa agli arresti domiciliari per il tentato omicidio del marito Tolga. Manomettendo il suo braccialetto elettrico, Selin si reca da Ipek e la accusa della morte di sua sorella, dopo averla aggredita.

Tra l’altro, Selin le augurerà di perdere il bambino e pare che questa “maledizione” si avvererà presto; Ipek comincerà ad avere forti dolori al basso ventre e perdite di sangue. Neva la porterà in ospedale, ma purtroppo i medici non riusciranno a salvare il bambino. Neva informerà Tolga di quanto successo in ospedale, mentre Ipek pensa a come raccontare ad Oltan la verità sulla gravidanza; in realtà, lui sa già tutto e, dopo l’aborto, chiederà immediatamente il divorzio.