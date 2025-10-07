Tradimento spoiler puntata 10 ottobre: dramma Umit, tutti sconvolti

Le anticipazioni per la puntata del 10 ottobre di Tradimento: il dramma di Umit e non solo, ecco cosa succederà.

Con il consueto appuntamento settimanale, Tradimento proporrà diversi episodi della nuova stagione anche il 10 ottobre: continuano le vicende della nota serie televisiva turca, che nella serata di venerdì deve fronteggiare un avversario durissimo come Tale e Quale Show, in onda su Rai 1.

Lo scorso 3 ottobre, la serie Mediaset ha ottenuto 2.119.000 spettatori, totalizzando il 14.8% di share; un risultato, purtroppo per Canale 5, non sufficiente per battere l’appuntamento con lo show di Carlo Conti, che ha vinto la serata con 3.063.000 spettatori e il 19.9% di share.

In attesa di scoprire quali saranno i dati dell’audience, arrivano le prime anticipazioni per le trame del prossimo appuntamento di Tradimento: su Canale 5, assisteremo in primis al grande dramma di Umit, ma non solo.

Tradimento, anticipazioni 10 ottobre: Umit è deluso, Azra trama e Guzide è nuovamente messa alla prova

Stando alle anticipazioni riportate da BlastingNews per le prossime puntate di Tradimento, in onda su Canale 5 il 10 ottobre, Kahraman scoprirà del terribile incidente avvenuto al padre di Dundar; il corpo è carbonizzato e non è possibile effettuare il test del DNA, per capire se effettivamente fosse il padre di Oylum. Guzide viene invitata a fare nuovamente il test del DNA e chiederà l’aiuto di Ozan per prelevare un campione da Dundar.

Tra l’altro, Ozan ha il forte sospetto che la madre biologica di Dundar abbia fatto carbonizzare il corpo per non risalire al suo DNA. Per quanto riguarda gli altri personaggi, invece, Kadriye confesserà al figlio Kahraman che è stato Tahir a portarglielo via, mentre Umit vivrà un momento di grande sofferenza.

Deciderà infatti di dichiararsi a Yesim, ma durante la cena riceverà un telefonata da Dundar e salirà successivamente in auto con un uomo; dopo quanto appreso, Umit si ritroverà con il cuore a pezzi. Quanto a Yesim, Azra fa una proposta allo zio: l’atto di proprietà della casa in cambio del video compromettente che ritrae Yesim come escort.

Tarik accetterà la proposta, ma Azra scoprirà che il video non è più disponibile; Oltan lo ha cancellato dopo aver scoperto il furto di Ipek dal suo computer. Guzide, infine, inviterà Tarik a casa sua con la scusa di farlo riavvicinare ai loro figli, ma in realtà è solo intenzionata a scagliarsi nuovamente contro di lui.