Un Posto al Sole, Rossella in pericolo e qualcuno perde il lavoro: anticipazioni 3-7 novembre

Un Posto al Sole, Rossella rischia grosso mentre questo personaggio perde il lavoro: le trame per gli episodi in onda dal 3 al 7 novembre.

Le ultime puntate del mese di ottobre di Un Posto al Sole hanno regalato tanti colpi di scena ai telespettatori: Roberto Ferri ha ottenuto gli arresti domiciliari, ma per togliersi una volta per tutte i problemi legali di torno sembra essere costretto a patteggiare, nonostante non voglia.

Intanto, Marina porta avanti i suoi piani contro i Gagliotti, proprio mentre Vinicio è in crisi e Gennaro trova nuova speranza sulle sue condizioni di salute; quanto agli altri personaggi, Gianluca preoccupa e i vari intrecci amorosi sono sempre più incerti.

Stando alle anticipazioni trapelate per gli episodi della prossima settimana, la prima di novembre per la soap italiana, Rossella correrà un grosso rischio mentre un personaggio entrerà in profonda crisi perdendo la usa occupazione.

Un Posto al Sole, Rossella in pericolo e caos sul posto di lavoro

A riportare le anticipazioni per le prossime trame di Un Posto al Sole è direttamente BlastingNews, che rivela quanto vedremo nella prima settimana di novembre. La brutale aggressione subita da Peppe porterà caos e sofferenza e mentre Damiano indaga sull’accaduto, Rossella sarà in pericolo quando i familiari dell’uomo arrivano nella corsia d’ospedale, creando gran trambusto e mettendo a rischio la sicurezza di tutto l’ospedale.

La situazione sarà piuttosto agitata anche al Vulcano, dove Silvia prenderà una decisione difficile: ritornata a Napoli, mette subito mano ai conti del locale e si vede costretta a fare dei tagli. Dopo aver colto Gianluca intento a bere sul posto di lavoro, sceglierà di non rinnovargli il contratto.

Una scelta piuttosto difficile visto l’affetto che prova per lui, ma che appare inevitabile; quando la comunicherà al diretto interessato insieme a Diego, Gianluca la prenderà malissimo e reagirà in maniera furiosa, aumentando la tensione (già piuttosto alta) all’interno del locale. Quanto agli altri personaggi, Rosa si renderà conto di non poter più mantenere il segreto con Pino e decide così di confessargli il tradimento; l’uomo sarà molto deluso e proverà grande sofferenza per questa confessione.

Cosa succederà tra loro due? Rosa tornerà con Damiano? Intanto, problemi anche per Manuela, che scopre suo malgrado di dover discutere la tesi di laurea nel giorno previsto per il suo matrimonio. Panico e ansia la travolgono, con Niko che cercherà di prendere in mano la soluzione; sembra che Poggi troverà una soluzione piuttosto anticonvenzionale, anche se non sono emersi dettagli a riguardo.