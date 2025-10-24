Un ritorno imprevedibile e tanti segreti, Blanca non resiste al peso delle emozioni. Spoiler, lunedì 27 ottobre

Le nuove anticipazioni vedono Blanca alle prese con tante novità e troppe emozioni, tutte insieme.

Nell’ultimo episodio andato in onda, la protagonista ha vissuto momenti di panico. Durante la visita al Museo del Buio, si è consumato l’omicidio dello psichiatra Giorgio Delle Piane. Blanca, nel tentativo di fermare l’assassino, cade rovinosamente e sbatte la testa. Fortunatamente, nulla di grave, fino a quel momento.

Successivamente si rende conto che la botta le ha causato un piccolo trauma disorientandola completamente – essendo ipovedente, negli anni aveva trovato la sua dimensione per riuscire a vedere a modo suo, ora è immersa nell’oscurità. Non esce più di casa, ormai è in balìa delle sue paure più inconsce.

Guarisce presto, pronta per tornare a lavorare. Intanto è sempre in mezzo tra Domenico e Michele, entrambi preoccupati e premurosi nei suoi riguardi, tuttavia manifestanti gelosia reciproca – soprattutto Liguori poiché continua a non fidarsi di Falena. A questo punto, potrebbe avere ragione: le sta nascondendo qualcosa.

Blanca 3, anticipazioni: una verità pericolosa

Com’è ormai noto, Domenico è alla ricerca di suo figlio, oltre a proseguire le indagini in merito al traffico di neonati che conducono a una clinica apparentemente innocua. Blanca è coinvolta, in qualità di sua partner investigativa. Tuttavia si è allontanata da questo obiettivo, dopo l’aggressione subita al museo.

Ebbene, prossimamente, la giovane detective dovrà prepararsi a forti emozioni e momenti di grande intensità. Innanzitutto, tonerà Lucia, la ragazzina sotto la tutela di Blanca – adesso studia chitarra a Milano. Ormai è la sua mamma, tuttavia quest’ultima non ha il coraggio di svelarle un segreto (forse) legato alla gravidanza.

Teme di ferirla o dicendole di aspettare un bambino si sentirebbe meno amata. Comunque, prima o poi, diverrà necessario e, al contempo, sarà impossibile nasconderlo. Intanto, anche Domenico non racconterà tutta la verità: Liguori si accorgerà di tale comportamento e lo seguirà, rischiando però di finire nei guai.

Magari non vuole parlarle del coinvolgimento del suo capo Eva Faraldi nel caso di traffico di neonati – come si ricorderà, nell’ultima scena del precedente episodio, il contractor si è ritrovato vis-à-vis con Eva mentre quest’ultima intenzionata a sparargli. Non si esclude possa aver scoperto il suo terribile segreto.

Una persona di cui si fidava ciecamente. Ora come dirlo a Blanca? Sempre che di questo si tratti. Un caos che unisce l’amore nelle sue imprevedibili sfaccettature e un pizzico di suspense, accompagnato da un nuovo caso su cui indagare: il pazzo sfregiatore che colpisce le ragazze in procinto di sottoporsi a interventi estetici.