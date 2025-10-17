Uomini e Donne anticipazioni, per Gemma arriva la fine: si chiude così il capitolo

Ancora una volta il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne terrà con il fiato sospeso i telespettatori: arriva un punto per la sua storia.

Da quando Uomini e Donne ha fatto ritorno nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, Gemma Galgani si è confermata protagonista assoluta. Se il Trono Classico è partito un po’ in sordina, ampio spazio è dedicato invece al Trono Over, che sta infiammando il pubblico con le avventure della dama.

Un triangolo amoroso si è creato quando la torinese ha avviato una conoscenza con Mario Lenti, dichiarando il suo interesse. Lui però, nel frattempo non si è privato della frequentazione con Magda, diventata in breve tempo la rivale di Gemma.

Una situazione che ha portato i tre protagonisti a scontrarsi più volte, tanto che la Galgani ha avuto un crollo fuori dallo studio. Prima gli insulti gratuiti sull’aspetto fisico di Mario, poi le scuse fino al pentimento. La Galgani è scoppiata in lacrime tra le braccia di Tina Cipollari, che per l’occasione ha messo da parte la sua antipatia in quello che è diventato gesto storico per il programma.

Il rapporto tra la 75enne e il cavaliere però, non era giunto ancora al termine. Nelle ultime puntate andate in onda, i due sono usciti in esterna. Gli eventi sono precipitati rapidamente per la Galgani, che secondo le spifferate dalle registrazioni del 14 ottobre, è arrivata ad un punto di conclusione.

Spoiler registrazioni 14 ottobre: cosa è successo a Gemma

Il percorso sentimentale di Gemma all’interno del dating show continua, come sempre, ad essere molto travagliato. Il riavvicinamento avvenuto in esterna tra lei e Mario aveva lasciato sperare la dama in una seconda opportunità.

Il tutto però, si è tradotto in un fuoco di paglia quando la stessa ha scoperto che il cavaliere è uscito anche con Magda ed un’altra donna, mostrandosi con loro sempre più intimo. Lo stesso Mario aveva voluto lasciare una porta aperta alla Galgani, che ha definito una donna elegantissima e speciale.

Si trattava però, di una pura amicizia come lui stesso ci ha tenuto a chiarire. La gelosia nei confronti delle rivali ha riacceso nuovamente l’animo della 75enne, che non ha potuto fare a meno di sbottare tirando fuori il suo nervosismo. Una circostanza che, secondo quanto anticipato da Fanpage e Lorenzo Pugnaloni, è precipitata nelle registrazioni del 14 ottobre.

Gemma non è riuscita ancora una volta a contenere la sua rabbia, esplodendo in un attacco diretto nei confronti di Lenti. Questa dunque, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Mario non è più disposto ad accettare l’umore variabile della dama e ha deciso di chiudere definitivamente anche l’amicizia.

Un altro duro colpo dunque, per la torinese che è costretta così a scrivere la parola “fine” su un capitolo delle sue vicende amorose a Uomini e Donne. É davvero pronta a voltare pagina? Probabilmente soltanto un nuovo ingresso per lei potrebbe regalarle una nuova speranza.