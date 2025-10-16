UPAS svolta nella trama: torna Roberto Ferri. E stavolta Marina…

Un Posto al Sole, svolta nella trama nelle prossime puntate: il ritorno di Roberto Ferri, mentre Marina…

Tante sono le dinamiche attualmente presenti nelle trame di Un Posto al Sole, che sembra non abbasseranno per nulla la tensione in queste ultime due settimane di ottobre. Nelle puntate attualmente in onda su Rai 3, stiamo assistendo al tormento di Vinicio, soprattutto dopo quanto successo a Castrese e a causa dei comportamenti del fratello Gennaro.

La situazione, per lui, non si mette per nulla bene e rischia di diventare davvero tragica. Intanto, le particolari dinamiche amorose fra Rosa, Damiano, Viola e Pino continuano a lasciare col fiato sospeso; la portinaia sembra essere davvero confusa, soprattutto dopo il riavvicinamento a Damiano.

Senza dubbio, l’intrigo maggiore è rappresentato dalla situazione dei Cantieri e dallo stato di Roberto Ferri, in carcere dopo l’aggressione a Gagliotti; stando alle anticipazioni delle prossime puntate, Ferri tornerà e Marina porterà avanti il suo piano per liberarsi dei due fratelli.

Un Posto al Sole, anticipazioni al 24 ottobre: Ferri torna grazie ad un piano, Marina porta avanti la sua strategia

La condizione di Roberto Ferri, in carcere, è piuttosto delicata, ma grazie ad uno stratagemma riuscirà a cambiarla nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dalle anticipazioni, infatti, vedremo Roberto compiere un gesto estremo e procurarsi una brutta ferita; questo permetterà di far ricadere la colpa su Rosario e dare solidità all’idea che, in carcere, la vita di Ferri è a rischio.

Uno stratagemma funzionale, ma non sufficiente per ottenere i domiciliari: Ferri dovrà infatti anche ammettere la sua colpevolezza. L’avvocato La Rocca riuscirà comunque ad ottenere la misura per il suo assistito e così Roberto uscirà dal carcere, pronto a riprendere il controllo dei Cantieri e vendicarsi di Gennaro.

Marina, intanto, mentre è all’oscuro del piano del marito ed è preoccupata per lui, porterà avanti il piano contro i Gagliotti: nello specifico, la Giordano ha intenzione di sfruttare il momento di debolezza di Vinicio. Ferri si metterà in moto da casa, mentre Marina si muoverà direttamente sul campo: i due sono uniti nell’unico obiettivo di porre fine al dominio di Gennaro ai Cantieri e riprenderne il controllo, dopo un periodo davvero difficilissimo.

Ci riusciranno? Ultimamente, le cose non sono andate per nulla bene alla coppia, ma nonostante le difficoltà non hanno smesso di lottare. Di sicuro, non mancheranno i colpi di scena, pronti a portare tanta suspance di episodio in episodio.