Addio pelle secca in autunno: ecco il rituale di bellezza in 3 passaggi per recuperarla

di

In autunno è molto facile che la nostra pelle appaia secca e spenta: ecco il rituale di bellezza per recuperarla in soli 3 passaggi.

Quando la nostra pelle è spenta e opaca pensiamo di riuscire a recuperarla solo spendendo tanti soldi in creme e trattamenti cosmetici ma in realtà è molto più semplice farlo. L’autunno è la stagione che più di tutte mette in “pericolo” la nostra pelle perché fa freddo e le temperature si abbassano.

Primo piano viso, pelle secca e screpolata
Addio pelle secca in autunno: ecco il rituale di bellezza in 3 passaggi per recuperarla – emiliaromagna5stelle.it

Questo disidrata la pelle e la secca e, soprattutto, diciamocelo chiaro, quando abbiamo freddo pensiamo solo a stare rintanati sotto le nostre coperte e non a fare la skincare e a prenderci cura della nostra pelle! Ma ecco i 3 passaggi necessari per recuperare la pelle secca e farla tornare di nuovo splendente e compatta!

I 3 passaggi per recuperare la pelle quando appare secca

La pelle secca durante l’autunno è un problema comune e tra le cause principali, dobbiamo menzionare l’abbassamento delle temperature e il fatto che non proteggiamo il viso dal freddo. La diminuzione dell’umidità, poi, è un’altra causa quindi la pelle acquisirà una consistenza ruvida al tatto e, se non ce ne prendiamo cura, si formeranno delle piaghe, delle crepe.

Applicare olio sul viso
I 3 passaggi per recuperare la pelle quando appare secca – emiliaromagna5stelle.it

Inoltre, durante l’autunno, la pelle apparirà più spenta del normale, tesa, squamosa e quindi è essenziale prenderci cura di essa per evitare che continui a danneggiarsi. È per questo motivo che ci sono tre passaggi da seguire per mantenere la zona idratata e ottenere una pelle elastica:

  1. Pulire, idratare e proteggere la pelle: è necessario rimuovere le impurità, i residui di trucco e il sebo in eccesso con dei sieri molto idratanti che detergeranno e forniranno un’idratazione extra
  2. Idratare la pelle: scegliere prodotti che idratano anche per 72 ore, lasciando la pelle morbida ma compatta. Preferire prodotti che contengano il 20% di acido ialuronico che aiuta a trattenere l’acqua, aumentando l’idratazione della pelle
  3. Contorno occhi: non dimenticarsi di trattare anche la zona del contorno occhi con prodotti specifici che idrateranno anche qui evitando la comparsa di rughe, borse, occhiaie e zampe di gallina. La formula di questi prodotti è composta da vitamina E e acido ialuronico che ridurranno il gonfiore.

Quindi, hai bisogno solo dei prodotti giusti, sempre quelli, per idratare la pelle che è fondamentale in autunno oltre a prenderti cura anche del contorno occhi. Non dimenticare poi di bere anche tanta acqua perché è fondamentale anche idratarsi all’interno e non solo all’esterno per avere una pelle perfetta.

Gestione cookie