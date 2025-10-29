Addio pelle secca in autunno: ecco il rituale di bellezza in 3 passaggi per recuperarla

In autunno è molto facile che la nostra pelle appaia secca e spenta: ecco il rituale di bellezza per recuperarla in soli 3 passaggi.

Quando la nostra pelle è spenta e opaca pensiamo di riuscire a recuperarla solo spendendo tanti soldi in creme e trattamenti cosmetici ma in realtà è molto più semplice farlo. L’autunno è la stagione che più di tutte mette in “pericolo” la nostra pelle perché fa freddo e le temperature si abbassano.

Questo disidrata la pelle e la secca e, soprattutto, diciamocelo chiaro, quando abbiamo freddo pensiamo solo a stare rintanati sotto le nostre coperte e non a fare la skincare e a prenderci cura della nostra pelle! Ma ecco i 3 passaggi necessari per recuperare la pelle secca e farla tornare di nuovo splendente e compatta!

I 3 passaggi per recuperare la pelle quando appare secca

La pelle secca durante l’autunno è un problema comune e tra le cause principali, dobbiamo menzionare l’abbassamento delle temperature e il fatto che non proteggiamo il viso dal freddo. La diminuzione dell’umidità, poi, è un’altra causa quindi la pelle acquisirà una consistenza ruvida al tatto e, se non ce ne prendiamo cura, si formeranno delle piaghe, delle crepe.

Inoltre, durante l’autunno, la pelle apparirà più spenta del normale, tesa, squamosa e quindi è essenziale prenderci cura di essa per evitare che continui a danneggiarsi. È per questo motivo che ci sono tre passaggi da seguire per mantenere la zona idratata e ottenere una pelle elastica:

Pulire, idratare e proteggere la pelle: è necessario rimuovere le impurità, i residui di trucco e il sebo in eccesso con dei sieri molto idratanti che detergeranno e forniranno un’idratazione extra Idratare la pelle: scegliere prodotti che idratano anche per 72 ore, lasciando la pelle morbida ma compatta. Preferire prodotti che contengano il 20% di acido ialuronico che aiuta a trattenere l’acqua, aumentando l’idratazione della pelle Contorno occhi: non dimenticarsi di trattare anche la zona del contorno occhi con prodotti specifici che idrateranno anche qui evitando la comparsa di rughe, borse, occhiaie e zampe di gallina. La formula di questi prodotti è composta da vitamina E e acido ialuronico che ridurranno il gonfiore.

Quindi, hai bisogno solo dei prodotti giusti, sempre quelli, per idratare la pelle che è fondamentale in autunno oltre a prenderti cura anche del contorno occhi. Non dimenticare poi di bere anche tanta acqua perché è fondamentale anche idratarsi all’interno e non solo all’esterno per avere una pelle perfetta.