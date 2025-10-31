La Rai ci ripensa e fa un passo indietro su Stefano De Martino: tutto cancellato

Secondo le ultime indiscrezioni, la Rai avrebbe deciso di cancellare lo show destinato a Stefano De Martino. Il pubblico non l’ha presa affatto bene.

Stefano De Martino è uno dei conduttori più apprezzati. Si tratta di un presentatore dalle molteplici qualità che, con le sue doti, è riuscito a dare nuova vita ad Affari Tuoi. Il pubblico lo adora e non perde mai occasione per dimostrarlo. Nonostante i numerosi pettegolezzi sul suo conto, gli ascolti parlano chiaramente.

Tra il suo programma e La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, c’è sempre una battaglia epica. Nelle ultime ore, però, stando ad alcune indiscrezioni, la Rai avrebbe preso una decisione completamente inaspettata. Pare che Stefano non andrà più in onda con il suo nuovissimo show. C’era già chi non vedeva l’ora di vederlo in queste nuove vesti.

Addio al nuovo show, Stefano De Martino non ne sarà più il conduttore: la decisione della Rai

Stefano De Martino ha iniziato la sua carriera in TV come ballerino. Ha provato a raggiungere la notorietà attraverso Amici, ma sono stati i passi successivi a permettergli di crescere e di ritagliarsi un suo spazio. Ad oggi, è un conduttore affermato e amatissimo sia dalla Rai che dal pubblico. È l’erede perfetto di Amadeus perché, grazie al suo modo di fare, sta presentando egregiamente Affari Tuoi.

Giuseppe Candela, attraverso il portale Dagospia, come riportato anche da altre piattaforme, avrebbe diffuso un’indiscrezione inaspettata. Stando alle sue parole, la Rai non sarebbe più disposta a mandare in onda lo show con Stefano De Martino e Gianni Morandi. Non erano stati diffusi molti dettagli, ma il loro sodalizio sembrava dover prendere il volo.

Purtroppo, pare che le cose andranno in modo diverso, almeno nei prossimi mesi. All’interno del palinsesto televisivo, infatti, non c’è alcun riferimento alla trasmissione in questione: “Stando alle nostre fonti, il programma sarebbe saltato“. Non si tratta di qualcosa di insolito. Spesso, durante la definizione dei palinsesti, vengono apportate delle modifiche a causa del poco tempo a disposizione o di motivi legati alle disponibilità individuali.

Il programma potrebbe essere ripreso in un secondo momento, come è accaduto con La Talpa, o sostituito da qualcosa di completamente diverso. Forse, nelle prossime settimane, verranno diffusi maggiori dettagli sull’argomento. Nel frattempo, Stefano De Martino sta continuando a emozionare i fan con il suo iconico game show. Prima o poi, potrebbe anche riuscire a battere gli ascolti de La Ruota della Fortuna.