Grande ritorno di Angelina Mango, ma qualcosa ancora non va: come sta davvero la cantante

Tutti aspettavano il grande ritorno di Angelina Mango. Qualcosa però la tiene ancora lontana dalle telecamere: come sta davvero.

Un ritorno a pizzichi e bocconi. Angelina Mango è protagonista delle prime pagine dei tabloid, soprattutto in seguito alla pubblicazione del suo nuovo album. Una raccolta più umana che musicale, volta a trasformare in arte le difficoltà patite negli ultimi mesi. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo – esperienza che, tra l’altro, l’ha vista sul podio –, l’ex allieva di Amici ha scelto di fare un passo indietro e preoccuparsi della sua salute psicofisica.

La tossicità del sistema musicale italiano e internazionale effettivamente sta producendo una serie di disagi, a maggior ragione quando si tratta di giovani artisti. Devono ancora farsi le ossa, in un mondo che è divenuto nel tempo tremendamente frenetico e snervante. Angelina, consapevole di questo, ha lasciato il palco e si è iscritta all’università, nella speranza di strutturare una quotidianità pseudo-normale. Dopodiché è tornata sui suoi passi.

Un primo segnale di apertura è stato il concerto di Olly. A grande sorpresa il cantante ha accolto la collega sul palco. “Mi siete mancati” – le sue prime parole, poco prima dell’esibizione. Qualche mese più tardi la splendida notizia: la figlia del noto cantante, scomparso nel 2014, ha prodotto un nuovo album. Caramé ha debuttato giovedì 16 ottobre. Frutto della collaborazione con la Warner Bros Studio. Non è però finita qui.

Angelina Mango torna a fare musica, ma ben lontana dai riflettori

È tradizione che Maria De Filippi conceda ai suoi ex allievi di presentare i nuovi album negli studi Mediaset di Amici. Emma e Alessandra Amoroso, ad esempio, li frequentano spesso. Stesso discorso per Stash e per i più recenti, Mew e Aka7even. La scelta di sponsorizzare anche Caramé non dovrebbe stupirci, peccato però che non sia avvenuto in modo usuale. I ballerini professionisti hanno costruito una coreografia su uno dei brani e l’hanno proposta al pubblico. Angelina non c’era.

Secondo diverse indiscrezioni, sembra che questo derivi proprio dalla volontà della cantante di riprendere la vita artistica gradualmente. In un mondo che si fonda su apparenza, riscontro mediatico e televisivo, sembra assurdo che un personaggio pubblico si dedichi alla sua arte senza usufruire del mezzo televisivo. E per fortuna il talento non ha bisogno di centinaia di apparizioni sul piccolo schermo per essere coltivato. Angelina Mango ne è la prova vivente.

