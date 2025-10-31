Uomini e Donne, tutti i cavalieri impazziscono per lei: chi è la nuova diva del format

Tutti i cavalieri impazziscono per la nuova dama di Uomini e Donne: la diva ha superato persino Gemma Galgani & company.

Le attenzioni sono tutte rivolte verso di lei, Cinzia Paolini. Il pubblico ha conosciuto la new entry del Trono Over durante la scorsa edizione. Ha iniziato il suo percorso con Francesco, Sebastiano e Arcangelo, per poi passare ad Antonio. Quattro buchi nell’acqua. Frequentazioni, in sostanza, che si sono concluse in nulla di fatto. Dopodiché ha tentato con Rocco, Enrico e infine Mario. Il cavaliere sul quale Gemma Galgani aveva puntato intensamente lo sguardo.

Cinzia Paolini non gode della simpatia degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari. E qualcuno percepisce un certo scetticismo anche da parte della padrona di casa, Maria De Filippi. I dubbi si presentano quando diverse uscite ed esterne con i cavalieri non vanno a buon fine. A maggior ragione quando cominciano le banali e consuete accuse come “bugiardo”, “hai mentito”, “sei qui per la visibilità” e chi più ne ha più ne metta.

Un altro capo di imputazione che pende su Cinzia Paolini è poi quello di essere molto formale, utilizzare linguaggio forbito e centellinare minuziosamente le parole utilizzate. “Sembra di parlare con l’Intelligenza Artificiale” – ha esordito Tina durante una puntata. Dichiarazione, questa, che ha scatenato l’ilarità del pubblico e dei partecipanti di Uomini e Donne. Ma chi è Cinzia Paolini? La dama è riservatissima.

Cinzia Paolini, tutto sulla nuova diva di Uomini e Donne

Non si sa molto sulla dama di Uomini e Donne che ha fatto perdere la testa a così tanti cavalieri. Sicuramente ha una cinquantina di anni, un figlio di nome Claudio e una profonda passione per la musica. Cinzia, infatti, segue settimanalmente delle lezioni di canto, anche fino tarda notte. Hobby che ha fatto storcere il naso agli opinionisti, perché temono che l’obiettivo di Paolini non sia tanto trovare l’anima gemella, ma raggiungere una certa visibilità mediatica.

Negli studi televisivi Mediaset non ha detto molto di sé. Ha però spiegato di non volere un uomo che tenda a incatenarla, togliendole la facoltà di agire e decidere per sé stessa. E infatti una delle principali motivazioni che l’hanno spinta a chiudere le frequentazioni nasce proprio dalla richiesta del cavaliere del momento di non frequentare altre persone. “Che sono un oggetto?” – ha rivendicato Cinzia – “Io voglio essere libera”.